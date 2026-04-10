"El chico que llega con un arma a la escuela es un chico no mirado"

La problemática del bullying y el ciberbullying ha dejado de ser un tema latente para convertirse en una emergencia en las aulas sanjuaninas. En un esfuerzo sin precedentes, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), junto al proyecto de Pedagogías del Cuidado impulsado por la psicopedagoga Sandra Jaime y Verónica Bruna de la Escuela de Comercio, confirmó la llegada de la referente internacional Mari Zysman.
La demanda ha desbordado tanto al sector público como al privado. Según explicaron las organizadoras, la llegada de esta especialista responde a una realidad cruda: las escuelas están sobrepasadas y los relatos de las familias que llegan a las instituciones son desgarradores.
Uno de los ejes centrales de esta capacitación será romper con la visión simplista del conflicto."Debemos atender dos singularidades en sufrimiento: tanto el que agrede como el que es agredido están sufriendo", señalan desde los equipos de orientación.
La intervención hoy se define como "artesanal": no existen recetas mágicas, ya que cada familia y cada entorno es singular. Sin embargo, hay una urgencia compartida por visibilizar situaciones que muchas veces se intentan "normalizar", como el aislamiento o las autolesiones entre los estudiantes.
La responsabilidad del mundo adulto
La nota de alerta es clara: los adultos (padres y docentes) no pueden ser espectadores. La prevención comienza con la mirada:
Detección de señales: No dejar pasar chistes burlescos, miradas de desprecio o la indiferencia.
Diferenciación técnica: Entender qué es bullying y qué no, para intervenir con precisión sobre las conductas reiteradas.
Presencia: El equipo organizador fue tajante: "El chico que llega con un arma es un chico no mirado".
Cómo participar
Ante la magnitud del evento, la UNSJ ha decidido que la participación sea gratuita, abriendo una oportunidad histórica para que la comunidad educativa acceda a herramientas de territorio de la mano de Zysman. Debido a la alta demanda, los interesados deberán realizar una inscripción previa para asegurar su lugar en esta primera de tres conferencias programadas.