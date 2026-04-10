"El chico que llega con un arma a la escuela es un chico no mirado"

Uno de los ejes centrales de esta capacitación será romper con la visión simplista del conflicto. "Debemos atender dos singularidades en sufrimiento: tanto el que agrede como el que es agredido están sufriendo", señalan desde los equipos de orientación.

La intervención hoy se define como "artesanal": no existen recetas mágicas, ya que cada familia y cada entorno es singular. Sin embargo, hay una urgencia compartida por visibilizar situaciones que muchas veces se intentan "normalizar", como el aislamiento o las autolesiones entre los estudiantes.

bullying

La responsabilidad del mundo adulto

La nota de alerta es clara: los adultos (padres y docentes) no pueden ser espectadores. La prevención comienza con la mirada:

Detección de señales: No dejar pasar chistes burlescos, miradas de desprecio o la indiferencia.

Diferenciación técnica: Entender qué es bullying y qué no, para intervenir con precisión sobre las conductas reiteradas.

Presencia: El equipo organizador fue tajante: "El chico que llega con un arma es un chico no mirado".

Cómo participar

Ante la magnitud del evento, la UNSJ ha decidido que la participación sea gratuita, abriendo una oportunidad histórica para que la comunidad educativa acceda a herramientas de territorio de la mano de Zysman. Debido a la alta demanda, los interesados deberán realizar una inscripción previa para asegurar su lugar en esta primera de tres conferencias programadas.