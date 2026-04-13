Declararon las mujeres que le prestaron plata a Adorni para uno de sus departamentos

Durante las declaraciones, las mujeres mostraron sus teléfonos y las conversaciones con la escribana. Además, llevaron los recibos de las cuotas y aclararon que el propio funcionario o alguno de sus colaboradores dejan habitualmente el dinero en la escribanía y ellas lo buscan de allí.

El acuerdo entre las mujeres y el jefe de Gabinete, que ya pagó US$30 mil, vence en noviembre de este año y Adorni tiene un pago de US$70 mil por delante.

La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada.

Las declaraciones se dieron en un contexto de avance de medidas de prueba, con levantamiento de secreto fiscal y pedidos de información patrimonial. El foco está puesto en la trazabilidad del dinero y en la lógica financiera de los acuerdos.

En paralelo, el expediente ya incorporó gastos en dólares, operaciones inmobiliarias y movimientos que la Justicia intenta contrastar con los ingresos declarados por Adorni.