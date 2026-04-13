La Justicia toma esta semana una serie de testimoniales que pueden marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Hoy, poco antes de las 9, dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario se presentaron en los tribunales de Comodoro Py y explicaron de dónde salió la plata que utilizaron para realizar el préstamo.
Declararon las mujeres que le prestaron plata a Adorni para uno de sus departamentos
Las acreedoras del jefe de Gabinete estuvieron frente al fiscal Gerardo Pollicita durante más de una hora.