"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > jueves

Jueves caluroso y con probabilidad de chaparrones en la provincia

La máxima prevista para este jueves alcanzaría los 35°C. En tanto, la mínima que se registró fue de 20.4°C.

Las altas temperaturas se harán sentir desde las primeras horas de este jueves, con una mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 35°C. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y no se descarta la ocurrencia de algunos chaparrones durante la tarde en distintos sectores de la provincia.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará una brisa leve del sector sur, que con el correr de las horas irá rotando hacia el norte.

El pronóstico extendido indica que el viernes se mantendrán condiciones similares, con temperaturas elevadas que oscilarán entre los 21°C de mínima y los 34°C de máxima. En esa jornada, predominará la brisa proveniente del sector norte, lo que contribuirá a sostener el ambiente caluroso.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar