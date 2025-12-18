Las altas temperaturas se harán sentir desde las primeras horas de este jueves, con una mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 35°C. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y no se descarta la ocurrencia de algunos chaparrones durante la tarde en distintos sectores de la provincia.
San Juan 8 > San Juan > jueves
Jueves caluroso y con probabilidad de chaparrones en la provincia
La máxima prevista para este jueves alcanzaría los 35°C. En tanto, la mínima que se registró fue de 20.4°C.