Jueves caluroso y con probabilidad de chaparrones en la provincia

En cuanto al viento, durante la mañana soplará una brisa leve del sector sur, que con el correr de las horas irá rotando hacia el norte.

El pronóstico extendido indica que el viernes se mantendrán condiciones similares, con temperaturas elevadas que oscilarán entre los 21°C de mínima y los 34°C de máxima. En esa jornada, predominará la brisa proveniente del sector norte, lo que contribuirá a sostener el ambiente caluroso.