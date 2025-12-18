Habló la mujer, filmada a los besos con su jefe en el show de Coldplay

El video, que se viralizó rápidamente en redes, mostró el momento exacto en el que Cabot y Byron se abrazaban mientras disfrutaban de la banda británica. En cuanto alertaron que los habían enfocado, ella se giró para taparse la cara y él se agachó para salir del plano.

Desde el escenario, Chris Martin bromeó: “O son muy tímidos o están teniendo un romance”. El comentario desató risas en el estadio, pero fuera de allí se dio inicio a un escándalo.

“Estaba tan avergonzada y tan horrorizada”, reconoció la mujer de 53 años. “Soy la jefa de recursos humanos y él es el CEO. Es tan cliché y tan malo”, expresó.

Según su testimonio, la relación con Byron siempre fue amistosa, aunque poco antes del recital habían empezado a “conectar” más. “Esa fue la primera y única vez que nos besamos”, remarcó.

Cabot contó que la repercusión de la secuencia le generó mucha angustia ya que tuvo que dejar su carrera y aceptar que había lastimado a sus seres queridos. Sin embargo, también destacó que se sintió invadida por la prensa local -que hasta llegó a acampar afuera de su casa- y atemorizada por las amenazas que recibió en las redes sociales.

“No sabía qué hacer para apoyar a mis hijos, porque ellos tenían mucho miedo de lo que podía pasar”, admitió.

Leé también: La fuerte decisión que tomó Kristin Cabot tras ser captada con su jefe en el concierto de Coldplay

A principios de septiembre, la mujer le pidió el divorcio a su marido, Andrew Cabot, con quien ya estaba en pleno proceso de separación cuando ocurrió el escándalo de la “kiss cam”.

Por otra parte, Kristin y Byron decidieron tener un contacto mínimo ya que consideraron que hablar entre ellos “iba a hacer que fuera demasiado difícil para todos pasar página y sanar”.