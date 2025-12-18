Diputados aprobó el Presupuesto 2026 de San Juan

Además, instituyeron el Día 25 de Junio como Día Provincial de Altas Capacidades; y aprobaron el contrato de comodato celebrado entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Energía Provincial Sociedad de Estado (EPSE).

También, declararon de interés: el programa televisivo Sentite Joven; la realización de los Belén Vivientes en Ullum y en San Martín; Feria Encuentro Gastronómico y Cultural; el 41º Congreso Federal de Guías de Turismo de la República Argentina; el Primer Evento Anual de Mejora Continua e Innovación; las Peñas de la Familia; a 16º Edición de la Navidad Criolla.

Asimismo, aprobaron la Enmienda N° 1 del Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno de Argentina, Gobierno de San Juan y la UNOPS sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidades de Gestión y Modernización del Gobierno de San Juan; y un proyecto de Ley que declara utilidad pública y sujeto de expropiación de un terreno para el futuro emplazamiento de la Zona Franca de Jáchal

Por otro lado, conformaron la Comisión Permanente de acuerdo al artículo 172º de la Constitución.

Este punto del orden del día fue fundamentado por la diputada María Rita Lascano, quien brindó los principales detalles del proyecto el cual establece en su artículo primero “la suma de Pesos Tres Billones Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Tres Mil ($3.093.698.403.000) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial (Administración Central, Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Descentralizados Y Fondos Fiduciarios) y en Pesos Veinticinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil ($25.394.149.000), las Aplicaciones Financieras para el Ejercicio Fiscal Año 2026, con destino a las finalidades que se indican detalladas analíticamente en las Planillas Anexas que forman parte integrante de la presente ley.

En la ocasión, los legisladores Emilio Escudero, Sonia Ferreyra, Marta Gramajo, Marisa López, Mario Herrero, Miguel Vega, Juan Carlos Quiroga Moyano, Graciela Seva, manifestando desacuerdo. Sin embargo, el asunto resultó aprobado con 22 votos positivos y 12 negativos. Por otra parte, los diputados Gustavo Usin, Alejandra Leonardo, Luis Rueda, Fernando Patinella y Juan de la Cruz Córdoba expresaron su acompañamiento con el proyecto.

La diputada Lascano señaló que el Presupuesto presenta las proyecciones de los Recursos, Gastos, Fuentes y Aplicaciones Financieras y se delinean las políticas presupuestarias y las prioridades de gasto, organizadas de manera que favorezcan el desarrollo y el crecimiento sostenido de nuestra Provincia.

Por otro lado, dijo que el proyecto de presupuesto de la Administración Provincial expresa la consolidación de Recursos, y la correspondiente asignación de los Gastos, poniendo de manifiesto su importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la transparencia de la gestión de gobierno, así como su empleo como herramienta de política económica y social, y de previsibilidad para el resto de los actores económicos. Se realiza un análisis detallado de las características del Presupuesto de la Administración Pública Provincial, presentando tanto los recursos como los gastos desde una perspectiva económica, así como el destino de las erogaciones según finalidad y función. Se incluyen también los detalles del Presupuesto Consolidado de la Administración Pública Provincial, (Administración Central, los Organismos Descentralizados, los Poderes Legislativo y Judicial y los Fondos Fiduciarios), que junto a las Obras Sociales, otros Entes y Empresas del Estado, conforman el Sector Público Provincial.

Se adjunta además, un informe sobre la estimación del Gasto Tributario, en cumplimiento a lo determinado por el artículo 18° de la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, normativa a la que la Provincia de San Juan se adhiere mediante las Leyes Nros. 828- I y 1754-1.

El mismo ha sido formulado conforme a lo dispuesto por la Constitución Provincial, siguiendo los principios fundamentales que rigen las Finanzas Públicas y la estructura jurídico-económica del Estado Provincial. Este se ajusta a las normas presupuestarias de Unidad, Universalidad, Anualidad y Equilibrio, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley Provincial Nº 2476-1 de Administración Financiera y Control Interno.

El Proyecto ha sido desarrollado en coherencia con el marco macro-fiscal definido por el Gobierno Nacional, a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, 'y en conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nacional N° 25.917 (texto sustituido por el artículo 1° de la Ley 27.428).

Además, la diputada afirmó que el presupuesto refleja el firme compromiso de mantener y consolidar el equilibrio fiscal como política de estado, siendo esencial para mantener la buena Salud de las finanzas públicas del estado provincial. Bajo esta consigna se inscribe la prioridad de apuntalar servicios esenciales tales como salud, educación y seguridad, con el compromiso de que tales servicios sean eficientes y permitan contribuir al mayor bienestar de los sanjuaninos.

A través de este proyecto de presupuesto, se prioriza el desarrollo estratégico del capital humano, articulando la inserción laboral a través del programa "Aprender, trabajar y producir" con una política educativa sólida que integra alfabetización, finanzas y competencias digitales. De esta manera, se busca impulsar los proyectos de vida de los sanjuaninos con herramientas concretas, favoreciendo tanto su ingreso al mercado laboral como su pleno crecimiento personal.

En cuanto a la metodología empleada para la formulación del presupuesto, la Provincia mantiene el enfoque de "Presupuesto por Programas orientado a resultados".

Durante el proceso de elaboración del presupuesto, se han establecido techos presupuestarios que consideran la recaudación proyectada para el próximo ejercicio, con el objetivo de asegurar una distribución equitativa de los recursos y cumplir con los objetivos del Estado Provincial.

Modificación del Código Tributario

Luego de la explicación del diputado Juan de la Cruz Córdoba como miembro informante, la Cámara aprobó el Proyecto de Ley del Ejecutivo que modifica la Ley N° 151-1 Código Tributario. Durante el tratamiento, hizo sus aportes la diputada Marisa López.

En la oportunidad, el legislador Córdoba fue explicando punto por punto las modificaciones que se propusieron con el presente Proyecto de Ley, las cuales tienden a fortalecer y arreciar el marco legal tributario, estableciendo criterios más claros para su aplicación. En este sentido, modificaron diversos artículos del Código Tributario, entre ellos los referidos a la definición de contribuyentes (artículo 9), la responsabilidad solidaria de responsables y terceros (artículo 12), los deberes formales y el régimen sancionatorio (artículos 49 y 53), el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículo 102), las exenciones subjetivas y objetivas (artículos 119 y 120), el régimen simplificado provincial (artículo 135), disposiciones vinculadas al Impuesto de Sellos (artículos 171 y 177), tasas retributivas de servicios (artículo 212) y el Impuesto a la Radicación de Automotores (artículo 258).

En su fundamentación, el diputado destacó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, garantizando la confianza de los ciudadanos y promoviendo la inversión y el cumplimiento de las normas. Uno de los ejes primordiales, es la transparencia en la gestión pública y constituye un elemento clave para fortalecerla, permitiendo a los ciudadanos conocer las decisiones y acciones de las autoridades.

Ley Impositiva Año Fiscal 2026

Asimismo, la Legislatura aprobó el proyecto de Ley Impositiva para el Año Fiscal 2026 que establece los lineamientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a cabo en la Provincia durante el año 2026, con el propósito de contribuir a una más equitativa distribución de las cargas fiscales, como así también, de continuar con la optimización de los efectos económicos del sistema.

En la ocasión, la diputada Rosana Luque fue la encargada de argumentar el proyecto, quien destacó que en el marco de los tributos, bajo la órbita de la Dirección General de Rentas para el próximo periodo fiscal, se mantiene en general, el esquema de las alícuotas y tasas, con el fin de coadyuvar el proceso económico provincial, evitando que recaigan sobre éste los efectos de la economía en general del país y teniendo presente, además, el escenario que se proyecta derivado de las acciones del Gobierno Nacional. Este accionar permitirá acompañar por parte del Poder Ejecutivo Provincial, la reactivación proyectada de la economía provincial, evitando incrementar el costo operativo de los procesos productivos de todos los sectores que la conforman.

Conformación de la Comisión Permanente

Durante la sesión, los legisladores conformaron la Comisión Permanente de acuerdo al artículo 172º de la Constitución Provincial que establece que “La Cámara de Diputados designará antes de entrar en receso una comisión permanente de su seno, a la que le corresponden las siguientes funciones: seguir la actividad de la administración, ejercitar los poderes de la Cámara de Diputados según el mandato dado por sus miembros, promover la convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del nuevo período de sesiones legislativas”.

En este sentido, la comisión quedó conformada por los diputados Gustavo Deguer, Fernanda Paredes, Graciela Seva, Juan Carlos Quiroga Moyano, Emilio Escudero, Pedro Albagli, Mónica Gonzalez, Marcela Montaña, Gustavo Usin, Andrés Castro y Alejandra Leonardo.

Convenio de Prestaciones Médico Asistenciales

Posteriormente, la Cámara de Diputados ratificó el Convenio de Prestaciones Médico Asistenciales, suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Firma Mediprest SRL.

Este punto del orden del día fue fundamentado por la diputada Marcela Quiroga quien sostuvo que el propósito es realizar el servicio de prestaciones anestesiológicas en las intervenciones quirúrgicas y estudios ordenadas, diagramadas, previstas y administradas por el Ministerio de Salud para los hospitales y centros de salud de la periferia de la provincia de San Juan, incluyendo provisión de profesionales técnicos anestesiólogos en forma mensual, según la demanda del lugar y de acuerdo con su capacidad instalada y la disponibilidad de esta.

En el tratamiento, habló también el diputado Mario Herrero quien expresó su acompañamiento e hizo algunos aportes al tema.

Contrato de comodato con EPSE

El diputado Andrés Castro habló como miembro informante del contrato de comodato celebrado entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) por el que se entrega en comodato un inmueble destinado al Proyecto de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos (Proyecto VERSU).El mismo resultó aprobado por el cuerpo Legislativo.

Día Provincial de las Altas Capacidades

Tras los argumentos brindados por la diputada Sonia Ferreyra, la Legislatura aprobó el proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se instituye el Día 25 de Junio como Día Provincial de las Altas Capacidades.

El objetivo de establecer un día de las Altas Capacidades, es el de difundir información, concientizar sobre las maneras de detectarlas y brindar las acciones necesarias para poder acompañar un desarrollo apropiado.

La elección del 25 de junio, es en conmemoración al primer encuentro nacional realizado en el año 2016, por Embajadores de Altas Capacidades Intelectuales de Argentina, actualmente transformado en la Asociación Altas Capacidades Argentina.

Cabe señalar que las personas con altas capacidades son aquellas que presentan capacidades excepcionales en una o varias funciones cognitivas, o áreas del desarrollo, e implican un potencial, no necesariamente reflejado en el rendimiento académico.

Las diputadas María Rita Lascano y Cristina López hicieron sus aportes a favor durante el tratamiento.

Memorándum entre el Gobierno Nacional, Provincial y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios

Sobre tablas, la Legislatura aprobó, con 19 votos positivos y 11 negativos, la Enmienda N°1 del Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina, el Gobierno de San Juan y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, acerca de servicios que han de ser proporcionados por UNOPS con respecto al proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de gestión y modernización del Gobierno de la Provincia de San Juan".

Habló como miembro informante el diputado Juan de la Cruz Córdoba, quien explicó el objeto de prorrogar la vigencia del Acuerdo e incrementar el presupuesto del proyecto, con la finalidad de alimentar las adquisiciones de bienes y servicios previstos en sus productos.

Particularmente, las partes acordaron que el Gobierno de la Provincia de San Juan (OdeC) destinará U$D 13.651.965 (trece millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y cinco dólares de los EEUU) para financiar el Proyecto 24979, a fin de obtener la asistencia requerida de conformidad con el Acuerdo original.

Asimismo, modificaron las cláusulas 5 y 6 del Acuerdo las cuales quedaron redactadas de la siguiente manera:

5. UNOPS deberá prestar, con la debida diligencia y eficiencia, la asistencia descripta en el Apéndice I, de conformidad con todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos aplicables de la Organización, incluido el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de UNOPS. Este Acuerdo estará vigente hasta el 31/07/2026.

6. El monto estimado total del presente Acuerdo es de USD 13.651.965 (trece millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y cinco dólares de los EE.UU.), que incluyen la recuperación de los costos directos e indirectos incurridos por UNOPS en la implementación del Proyecto.

El diputado Mario Herrero junto a la diputada Fernanda Paredes y Emilio Escudero fundamentó por qué no acompañaron el proyecto de Ley.

Convenio con el Municipio de 25 de Mayo

Después de los fundamentos brindados por el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, la Legislatura ratificó el convenio de colaboración suscripto entre la Municipalidad de 25 de Mayo y el Instituto Provincial de la Vivienda.

El objeto de este acuerdo consiste en impulsar la Regularización Dominial de los Lotes ubicado en el inmueble identificado con N.C. N°14-60-764621, inscripto en el Registro General Inmobiliario a nombre del Instituto Provincial de la Vivienda, en beneficio de las aproximadamente 40 familias que habitan de forma estable y continua en el inmueble precitado.

Expropiación de un terreno para el futuro emplazamiento de la Zona Franca de Jáchal

La Cámara de Diputados se constituyó en comisión para dar tratamiento a este proyecto de Ley por el cual se dispone la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, conforme al trámite judicial urgente inc. a del art. 30 de la Ley N°1000-A (Ley General de Expropiaciones) sobre una fracción de terreno en mayor extensión de un inmueble ubicado en el Departamento de Jáchal para el futuro emplazamiento de la Zona Franca de Jáchal.

En esta oportunidad, habló la diputada Alejandra Leonardo como miembro informante. Durante su fundamentación señaló “la necesidad de contar con un nuevo lugar para emplazar la Zona Franca de Jáchal se debe a que las sucesivas actuaciones llevadas adelante por las diferentes gestiones que se sucedieron desde 1996 hasta la fecha, no logrando el objetivo de que el dominio inmobiliario de la ex Estación del FF.CC. Belgrano fuera transferido a la Provincia, circunstancia por lo cual no se pudo avanzar con el proceso licitatorio del Operador de la misma, impidiendo poner en marcha este proyecto estratégico para el Norte de la Provincia”.

Asimismo, sostuvo que “a partir del año 2024, primeramente, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda y, luego, por intermedio de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, comenzó a regularizarse el cumplimiento de las obligaciones con el Gobierno Nacional, a fin de mantener indemnes los derechos de la Zona Franca Jáchal”.

“La Zona Franca de Jáchal se erige como una herramienta indispensable para potenciar la competitividad de las cuantiosas inversiones mineras proyectadas; y para fomentar un desarrollo robusto de servicios y producción local y regional, destinados a atender las demandas de esta industria en expansión. Además, representa una estrategia fundamental para maximizar los beneficios económicos derivados del pujante sector minero de San Juan; al optimizar los procesos logísticos, reducir las cargas impositivas sobre el costo de insumos y equipos, y agilizar el flujo de mercancías, incrementando significativamente la competitividad general de las distintas actividades económicas que se realicen en la región norte de la provincia. Ante la inviabilidad del predio original, se considera imperativo y estratégico modificar la localización de la Zona Franca hacia las cercanías de una ruta nacional y de las futuras obras de logística proyectadas en la zona. La nueva ubicación propuesta fuera del radio urbano permitiría el desarrollo de la infraestructura necesaria para prestar servicios eficientes y su futura expansión. Esto incluye la construcción de amplias áreas de almacenaje, la implementación de una logística de transporte pesado sin interferencias urbanas y el cumplimiento de las normativas ambientales específicas para actividades industriales, que requieren espacios adecuados para la gestión de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales y control de emisiones. Inclusive, se ha previsto la construcción de un parque solar para proveer de energía limpia a las empresas que se instalen en la misma y, asimismo, se contempla el desarrollo de un polo tecnológico, mediante la complementariedad con la Ley N° 27.506 de "Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento".

El diputado Miguel Vega hizo su aporte en favor del proyecto.

Resoluciones

En la Decimoquinta Sesión, la Legislatura declaró de interés: