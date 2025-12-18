La Federación Económica de San Juan (FESJ) emitió un comunicado, firmado por Carlos Iramain, vicepresidente de la entidad, con el detalle de cómo atenderá el Comercio para las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta la importancia de las ventas en esta época y, a su vez, el derecho de los trabajadores a disfrutar de las fiestas con sus familiares.
Cómo atenderá el Comercio para las fiestas de fin de año
