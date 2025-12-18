Cómo atenderá el Comercio para las fiestas de fin de año

-24 y 31 de diciembre: Los comercios trabajarán hasta las 17. Los empleados no podrán permanecer en el local después de las 17:00 horas, solo lo podrán hacer los titulares o dueños de sus negocios.

-Locales con horario especial: Algunos comercios trabajarán con horario de corrido desde las 08:30 a 23 los días previos al 24 y al 31 de diciembre, respetando la jornada laboral de los empleados.