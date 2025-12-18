"
Cómo atenderá el Comercio para las fiestas de fin de año

La Federación Económica de San Juan emitió un comunicado sobre los horarios en los que atenderá el Comercio durante el 24 y 31 de diciembre y los feriados.

La Federación Económica de San Juan (FESJ) emitió un comunicado, firmado por Carlos Iramain, vicepresidente de la entidad, con el detalle de cómo atenderá el Comercio para las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta la importancia de las ventas en esta época y, a su vez, el derecho de los trabajadores a disfrutar de las fiestas con sus familiares.

-24 y 31 de diciembre: Los comercios trabajarán hasta las 17. Los empleados no podrán permanecer en el local después de las 17:00 horas, solo lo podrán hacer los titulares o dueños de sus negocios.

-Locales con horario especial: Algunos comercios trabajarán con horario de corrido desde las 08:30 a 23 los días previos al 24 y al 31 de diciembre, respetando la jornada laboral de los empleados.

-25 de diciembre y 1 de enero: Los comercios permanecerán cerrados.

