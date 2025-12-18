"
Unión gritó campeón en una final emocionante ante Desamparados

Unión logró una remontada ante Desamparados y se impuso 5-4 en los penales para quedarse con el Torneo Clausura 2025 de la Liga Sanjuanina en el Bicentenario.

Unión de Villa Krause se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tras vencer a Sportivo Desamparados en una emocionante final en el estadio del Bicentenario. El Víbora lo ganaba con comodidad 2-0, pero el equipo de Villa Krause reaccionó a tiempo, empató el partido y terminó quedándose con el título en la definición por penales.

Desamparados comenzó mejor y golpeó rápido. A los 17 minutos, Agustín Torres abrió el marcador y poco después, otra buena jugada colectiva permitió que Ramírez ampliara la ventaja, poniendo el 2-0 antes de los 20 minutos de juego.

Cuando parecía que el encuentro estaba controlado por el Víbora, Unión logró descontar antes del cierre del primer tiempo gracias a Luciano Riveros.

En el complemento, el trámite fue mucho más parejo, con ambos equipos buscando, pero sin grandes diferencias. A los 25 minutos del segundo tiempo llegó el empate casi sorpresivo, otra vez Riveros. El encuentro finalizó 2 -2 en el tiempo reglamentario.

Con la igualdad, la final se definió desde el punto del penal. Allí, Unión mostró mayor eficacia y se impuso por 5 a 4, desatando el festejo de su gente. De esta manera, el conjunto de Villa Krause se coronó Campeón Oficial 2025 de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

