Unión de Villa Krause se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tras vencer a Sportivo Desamparados en una emocionante final en el estadio del Bicentenario. El Víbora lo ganaba con comodidad 2-0, pero el equipo de Villa Krause reaccionó a tiempo, empató el partido y terminó quedándose con el título en la definición por penales.
Unión gritó campeón en una final emocionante ante Desamparados
