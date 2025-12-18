Unión gritó campeón en una final emocionante ante Desamparados

Desamparados comenzó mejor y golpeó rápido. A los 17 minutos, Agustín Torres abrió el marcador y poco después, otra buena jugada colectiva permitió que Ramírez ampliara la ventaja, poniendo el 2-0 antes de los 20 minutos de juego.

Cuando parecía que el encuentro estaba controlado por el Víbora, Unión logró descontar antes del cierre del primer tiempo gracias a Luciano Riveros.