El Gobierno de San Juan oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida se adopta en consonancia con el decreto emitido por el Gobierno Nacional.
San Juan se suma al asueto administrativo del 24 y 31 de diciembre
Durante ambas jornadas los organismos estatales provinciales no brindarán atención al público, con excepción de los servicios esenciales, que funcionarán con guardias mínimas para garantizar la prestación permanente.