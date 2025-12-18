San Juan se suma al asueto administrativo del 24 y 31 de diciembre

De esta manera, durante ambas jornadas los organismos estatales provinciales no brindarán atención al público, con excepción de los servicios esenciales, que funcionarán con guardias mínimas para garantizar la prestación permanente.

Fuentes oficiales indicaron que, en un primer momento, el gobernador analizó la posibilidad de otorgar el asueto los días 26 de diciembre y 2 de enero, al considerar que esa alternativa resultaba más beneficiosa, especialmente para aquellas personas que cuentan con familiares en departamentos alejados y deben trasladarse largas distancias. Sin embargo, tras evaluar la situación, se resolvió finalmente adherir a la medida dispuesta a nivel nacional.