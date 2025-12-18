"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Gobierno Nacional

San Juan se suma al asueto administrativo del 24 y 31 de diciembre

Durante ambas jornadas los organismos estatales provinciales no brindarán atención al público, con excepción de los servicios esenciales, que funcionarán con guardias mínimas para garantizar la prestación permanente.

El Gobierno de San Juan oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida se adopta en consonancia con el decreto emitido por el Gobierno Nacional.

De esta manera, durante ambas jornadas los organismos estatales provinciales no brindarán atención al público, con excepción de los servicios esenciales, que funcionarán con guardias mínimas para garantizar la prestación permanente.

Fuentes oficiales indicaron que, en un primer momento, el gobernador analizó la posibilidad de otorgar el asueto los días 26 de diciembre y 2 de enero, al considerar que esa alternativa resultaba más beneficiosa, especialmente para aquellas personas que cuentan con familiares en departamentos alejados y deben trasladarse largas distancias. Sin embargo, tras evaluar la situación, se resolvió finalmente adherir a la medida dispuesta a nivel nacional.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar