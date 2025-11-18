Intensa búsqueda del sanjuanino de 17 años arrastrado por el mar

Ese mismo lunes, alrededor de las 13, comenzó un despliegue sin precedentes. En la arena se instalaron puestos de comando y equipos de coordinación. La Armada de Chile, el GOPE de Carabineros, buzos tácticos, personal municipal de La Serena y Coquimbo, pescadores artesanales y grupos civiles se sumaron a las labores que no se detienen. Durante la noche se utilizaron drones térmicos y patrullajes terrestres y marítimos, aunque sin resultados. “Lamentablemente, a esta hora no ha habido hallazgos positivos, pero la búsqueda continúa”, indicó Ruiz.

El operativo volvió a intensificarse este martes con una ampliación del radio hacia el sur, siguiendo las corrientes. “Nos contaban que el área de búsqueda se va a expandir hacia Coquimbo porque las últimas corrientes van para allá. Las condiciones del mar hoy están un poco mejor y eso permite seguir durante toda la noche”, explicó el periodista, quien señaló que incluso vieron pasar varias veces los drones y lanchas mientras realizaban la transmisión.

Ruiz también mostró el sector donde ingresaron al agua, un punto conocido y muy concurrido por turistas y familias sanjuaninas. “Es una playa tradicional, pero no es apta para el baño. Acá le decimos playa solanera. La gente entra igual al mar, pero lo que conspiró hoy es que todavía no comenzó la temporada estival y no había servicios de salvavidas”, sostuvo. De acuerdo con su testimonio, la ausencia de guardavidas fue determinante en los minutos críticos: “De no mediar la actuación providencial del joven que se lanzó al mar, estaríamos hablando de algo mucho más terrible”.

Mientras los equipos trabajan en el mar y el borde costero, la familia del adolescente permanece en la playa siguiendo minuto a minuto el operativo, acompañando a las autoridades y aportando información a medida que avanza el rastreo. La comunidad escolar del Liceo Gabriela Mistral también quedó profundamente movilizada. “Hemos visto cadenas de oración, mensajes de afecto, hay mucha congoja en La Serena y Coquimbo”, afirmó Ruiz. La noticia ya repercutió en medios nacionales chilenos, reflejando la magnitud del caso.

El operativo continuará durante toda la noche y la mañana siguiente, con la esperanza de encontrar al joven cuyo paradero aún es desconocido.