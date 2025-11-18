El Cónsul de Alemania, interesado en la minería y energías renovables

image

Tras el encuentro, Vollmer expresó que "la reunión estuvo muy orientada en el trabajo del año que viene. Vemos que el 2026 va a ser un año de mucha gestión. Hay muchos planes desde el Gobierno de San Juan y muchos planes desde el Gobierno de Alemania para hacer trabajos en conjunto”.

Analizó el diplomático que “en Alemania también tenemos un gobierno nuevo con focos interesantes y nuevos en cuanto a la economía y a la minería también. Y vamos a ver, a consensuar agendas y hacer alguna visita juntos en Alemania". En este sentido, Vollmer dijo que invitó al gobernador a visitar Alemania “para ver qué posibilidades hay de trabajar juntos, para ver si podemos traer algunas inversiones".

Respecto de los temas de interés para Alemania, el Cónsul destacó que "San Juan está muy bien parado con el tema de las energías renovables y todo el tema del cambio climático que nos interesa mucho en Alemania. Acá con el cobre que hay es muy importante y seguro vamos a tener una plataforma para trabajar mucho".

Con este encuentro, el Gobierno de San Juan refuerza la apertura de espacios de intercambio con Alemania para el diálogo político y abrir puertas a la inversión extranjera y la cooperación para el desarrollo provincial.