Reforma laboral y crisis universitaria: sindicatos sanjuaninos paran el 19N

La jornada de protesta también incluirá a otros sectores. Los trabajadores no docentes de universidades nacionales, nucleados en FATUN, anunciaron que acompañarán el paro en reclamo de la correcta implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se suma a la protesta impulsada por la CONADU y la CONADU Histórica la semana pasada, y a las acciones que distintos gremios universitarios vienen realizando frente al escenario presupuestario.

En San Juan, el gremio APUNSJ confirmó su participación mediante un comunicado. En paralelo, el sindicato docente ADICUS resolvió plegarse a la medida en solidaridad con los no docentes y anunció un cese de actividades para este miércoles, en reclamo de mejoras salariales y por el cumplimiento de la ley vetada por el Ejecutivo nacional.

Desde FATUN advirtieron que el sistema universitario atraviesa una “grave emergencia” por el desfinanciamiento, marcado por una caída sostenida del presupuesto y pérdida salarial del personal docente y no docente frente a la inflación. Según el gremio, las universidades requieren un 52% adicional de inversión para garantizar niveles mínimos de funcionamiento: desde la continuidad de proyectos de investigación hasta el sostenimiento de becas y obras de infraestructura.

La protesta del 19N unificará así dos reclamos: por un lado, la oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno; por otro, la exigencia del sistema universitario para que se aplique de manera urgente la Ley de Financiamiento Universitario, cuya falta de implementación —señalan los gremios— agrava la situación de miles de trabajadores y limita el normal desarrollo académico en todo el país.