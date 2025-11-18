Renunciaron a sus cargos los cuatro hombres del circulo de Quattropani
Los cuatro funcionarios que integraban la conducción del Ministerio Público renunciaron este martes antes de la asunción de Guillermo Baigorrí. La cúpula quedó vacante y los reemplazos aún no fueron definidos.
La reconfiguración de la Fiscalía General de San Juan quedó completamente en marcha tras confirmarse este martes la renuncia de los cuatro funcionarios que integraban la estructura central de conducción del Ministerio Público.
Se trata de Rolando Lozano, Fernando Rahmé, Federico Ozollo y Andrés Noguera, quienes presentaron su dimisión luego de que Guillermo Baigorrí fuera designado como nuevo fiscal general y quedara a horas de asumir formalmente el cargo. Según confirmaron fuentes calificadas, las renuncias ya fueron aceptadas y los cuatro encontraron destino en distintos espacios dentro de la Corte de Justicia, un movimiento que había comenzado a anticiparse días atrás.
En el caso de Lozano y Rahmé, ambos secretarios relatores convocados en su momento por Eduardo Quattropani, ya habían sido notificados de que no continuarían en sus funciones, al igual que Pablo Yacante. Frente a ese escenario, decidieron adelantarse y solicitar su reasignación. A esa decisión se sumaron Ozollo y Noguera, quienes también ocupaban lugares estratégicos en la estructura acusatoria. Con esto, la cúpula del Ministerio Público quedó temporalmente vacante, a la espera de la definición que adopte Baigorrí una vez que asuma.
Los cuatro renunciantes habían tenido un rol central en la implementación y supervisión del Sistema Acusatorio. Lozano estaba a cargo de la UFI CAVIG y Delitos contra la Propiedad; Rahmé tenía la responsabilidad sobre Delitos Informáticos, Estafas y ANIVI; Ozollo coordinaba Soluciones Alternativas y Abordaje Territorial; mientras que Noguera supervisaba Flagrancia, la UFI Genérica y el Sistema Mixto. Su salida simultánea marca el cierre de una etapa iniciada bajo la conducción de Quattropani y deja abierta la puerta a una reestructuración profunda.
Será Baigorrí quien ahora deberá definir a su nuevo equipo de trabajo. Por el momento, esa etapa permanece en reserva, aunque diversas fuentes señalan que entre los nombres que podrían ocupar lugares de relevancia aparecen Ignacio Achem, Claudia Salica, José Tomás Plaza y Claudia Yanina Galante. También circula la posibilidad de que profesionales que acompañaron a Baigorrí durante su paso por la Cámara Laboral se integren al nuevo organigrama. Sin embargo, todas esas opciones permanecen en el terreno de lo posible y no han sido oficializadas por el entorno del futuro fiscal general.
La jura de Baigorrí está prevista para este miércoles 19 de noviembre en la Sala Académica del Poder Judicial, en un acto que contará con la presencia de autoridades judiciales y del gobernador Marcelo Orrego. Allí comenzará formalmente su gestión al frente de una de las áreas más sensibles del sistema judicial sanjuanino. Tras el acto protocolar, se esperan los anuncios oficiales respecto de las designaciones que completarán el equipo de conducción.
En declaraciones recientes, Baigorrí había anticipado que necesitaba rodearse de funcionarios de “estricta confianza” para poder imprimir su sello en la Fiscalía General. Aquella frase dejó entrever que se aproximaban cambios de peso y, finalmente, los trascendidos se confirmaron este martes con la salida de quienes acompañaban la etapa anterior. Ahora, con la estructura vacante, comenzará la etapa de definiciones.