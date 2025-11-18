Renunciaron a sus cargos los cuatro hombres del circulo de Quattropani

Los cuatro renunciantes habían tenido un rol central en la implementación y supervisión del Sistema Acusatorio. Lozano estaba a cargo de la UFI CAVIG y Delitos contra la Propiedad; Rahmé tenía la responsabilidad sobre Delitos Informáticos, Estafas y ANIVI; Ozollo coordinaba Soluciones Alternativas y Abordaje Territorial; mientras que Noguera supervisaba Flagrancia, la UFI Genérica y el Sistema Mixto. Su salida simultánea marca el cierre de una etapa iniciada bajo la conducción de Quattropani y deja abierta la puerta a una reestructuración profunda.

Será Baigorrí quien ahora deberá definir a su nuevo equipo de trabajo. Por el momento, esa etapa permanece en reserva, aunque diversas fuentes señalan que entre los nombres que podrían ocupar lugares de relevancia aparecen Ignacio Achem, Claudia Salica, José Tomás Plaza y Claudia Yanina Galante. También circula la posibilidad de que profesionales que acompañaron a Baigorrí durante su paso por la Cámara Laboral se integren al nuevo organigrama. Sin embargo, todas esas opciones permanecen en el terreno de lo posible y no han sido oficializadas por el entorno del futuro fiscal general.

La jura de Baigorrí está prevista para este miércoles 19 de noviembre en la Sala Académica del Poder Judicial, en un acto que contará con la presencia de autoridades judiciales y del gobernador Marcelo Orrego. Allí comenzará formalmente su gestión al frente de una de las áreas más sensibles del sistema judicial sanjuanino. Tras el acto protocolar, se esperan los anuncios oficiales respecto de las designaciones que completarán el equipo de conducción.

En declaraciones recientes, Baigorrí había anticipado que necesitaba rodearse de funcionarios de “estricta confianza” para poder imprimir su sello en la Fiscalía General. Aquella frase dejó entrever que se aproximaban cambios de peso y, finalmente, los trascendidos se confirmaron este martes con la salida de quienes acompañaban la etapa anterior. Ahora, con la estructura vacante, comenzará la etapa de definiciones.