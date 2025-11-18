"Mi mamá está en shock": el testimonio del hermano del joven arrastrado por el mar

“Él vive en La Serena hace un año. Somos argentinos, pero estamos nacionalizados chilenos por nuestros abuelos”, contó Facundo. El adolescente cursaba cuarto medio en el Liceo Gabriela Mistral.

La madre del joven, quien presenció el momento en que los cinco fueron arrastrados por la corriente, permanece en estado de shock. “Pudo dormir un poco ayer, pero sigue muy preocupada”, relató Facundo, que llegó al lugar tras los hechos ya que se encontraba trabajando. “Llegué luego para estar con ella”, agregó.

Pese al dolor, la familia se mantiene unida, acompañando la labor de la Armada y los equipos especializados que continúan rastrillando la zona. “Estamos más tranquilos, pero aún sin saber nada”, expresó Facundo.

Mientras el operativo sigue activo, la familia permanece en el sector