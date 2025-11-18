"
"Mi mamá está en shock": el testimonio del hermano del joven arrastrado por el mar

Facundo Araya, hermano mayor de los jóvenes afectados por el fuerte oleaje en Cuatro Esquinas, relató cómo atraviesan estas horas marcadas por la incertidumbre.

La familia del adolescente de 17 años que continúa desaparecido tras ser arrastrado por el mar en el sector de Cuatro Esquinas vive horas de profunda angustia. En esta nueva jornada de búsqueda, Facundo Araya, hermano mayor, brindó un testimonio marcado por la preocupación y la esperanza.

Según explicó, uno de sus hermanos, de 14 años, permanece hospitalizado, aunque presenta una evolución alentadora. “Está hospitalizado aún, pero ya se encuentra mejor. Ayer despertó, pudo comer, pudo hablar un poco y descansar”, señaló.

Otros dos jóvenes de la familia —una hermana de 19 años y un primo de la misma edad— también estuvieron involucrados en el dramático episodio, pero ya regresaron a su hogar. Sin embargo, la incertidumbre persiste por el menor de 17 años que aún no ha sido encontrado por los equipos de búsqueda.

“Él vive en La Serena hace un año. Somos argentinos, pero estamos nacionalizados chilenos por nuestros abuelos”, contó Facundo. El adolescente cursaba cuarto medio en el Liceo Gabriela Mistral.

La madre del joven, quien presenció el momento en que los cinco fueron arrastrados por la corriente, permanece en estado de shock. “Pudo dormir un poco ayer, pero sigue muy preocupada”, relató Facundo, que llegó al lugar tras los hechos ya que se encontraba trabajando. “Llegué luego para estar con ella”, agregó.

Pese al dolor, la familia se mantiene unida, acompañando la labor de la Armada y los equipos especializados que continúan rastrillando la zona. “Estamos más tranquilos, pero aún sin saber nada”, expresó Facundo.

Mientras el operativo sigue activo, la familia permanece en el sector

