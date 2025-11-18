La familia del adolescente de 17 años que continúa desaparecido tras ser arrastrado por el mar en el sector de Cuatro Esquinas vive horas de profunda angustia. En esta nueva jornada de búsqueda, Facundo Araya, hermano mayor, brindó un testimonio marcado por la preocupación y la esperanza.
"Mi mamá está en shock": el testimonio del hermano del joven arrastrado por el mar
Facundo Araya, hermano mayor de los jóvenes afectados por el fuerte oleaje en Cuatro Esquinas, relató cómo atraviesan estas horas marcadas por la incertidumbre.