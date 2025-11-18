"
Buscada: esta es la mujer acusada de apuñalar a una joven en Rawson

A más de 24 horas del ataque a puñaladas a una joven en medio de una gresca, buscan intensamente a la acusada.

A más de 24 horas del brutal ataque a puñaladas que recibió una joven en medo de una gresca cerca del barrio La Estación, en Rawson, continúa la búsqueda de la acusada como agresora.

Leé: Video: una pelea callejera derivó en un grave ataque contra una joven

Se trata de Brisa Flores, de 21 años, residente del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, según informaron fuentes calificadas. La joven está señalada como la autora de las 10 puñaladas por la espalda a la joven de 18 años que mantenía una pelea callejera con una menor de 17.

Primero revisaron las cámaras de seguridad de la zona de Calle 5 y Frías, donde ocurrió el ataque que fue filmado por una de las amigas de las implicadas. Por estas horas, personal policía realiza allanamientos en busca de la agresora y del cuchillo utilizado en el hecho.

La joven que fue agredida de 10 puñaladas sufrió traumatismo encéfalo craneano, múltiples heridas cortantes y politraumatismos. Continúa internada en observación en el hospital Guillermo Rawson, y los investigadores aguardan el informe médico y la historia clínica.

Una vez que la joven mejoró en su estado de salud, los investigadores le tomaron declaración y pudo contar que tenía una disputa previa con su atacante.

Interviene el fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, y el juez de Garantías Mariano Carrera, quien emitió la orden de allanamiento y detención contra la acusada.

