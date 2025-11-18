Buscada: esta es la mujer acusada de apuñalar a una joven en Rawson

Primero revisaron las cámaras de seguridad de la zona de Calle 5 y Frías, donde ocurrió el ataque que fue filmado por una de las amigas de las implicadas. Por estas horas, personal policía realiza allanamientos en busca de la agresora y del cuchillo utilizado en el hecho.

La joven que fue agredida de 10 puñaladas sufrió traumatismo encéfalo craneano, múltiples heridas cortantes y politraumatismos. Continúa internada en observación en el hospital Guillermo Rawson, y los investigadores aguardan el informe médico y la historia clínica.

Una vez que la joven mejoró en su estado de salud, los investigadores le tomaron declaración y pudo contar que tenía una disputa previa con su atacante.

Interviene el fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, y el juez de Garantías Mariano Carrera, quien emitió la orden de allanamiento y detención contra la acusada.