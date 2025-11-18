Orrego celebró a los "embajadores deportivos" que dejaron a San Juan en lo más alto

Entre los homenajeados estuvo Melisa Mulet, quien compitió en el Mundial de Tang Soo Do en Santa Marta, Colombia, dentro de la categoría Maestro. Allí logró dos medallas de oro, dos de plata y el título de Gran Champion, consagrándose campeona de campeones. “Es un placer y un orgullo representar a mi provincia y al país”, expresó la deportista.

También fueron recibidos Isabella Gómez y Valentín Ramos, destacados en la 26ª edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina en la Región del Maule, Chile. Isabella obtuvo oro en los 100 metros llanos y plata en los 200, mientras que Ramos consiguió el tercer puesto en los 400 metros con vallas. “Hice récord provincial y mejoré mi marca”, contó la joven atleta.

El encuentro reunió además a parte del plantel de vóley masculino que se consagró campeón en Maule. Junto al entrenador Pablo Balmaceda estuvieron Augusto Guevara, Bautista Nievas y Juan Ignacio Navas. “Pudimos lograr el oro y estamos muy contentos por el rendimiento de los chicos”, señaló el técnico.

Otro de los homenajeados fue el ciclista Facundo Tivani, tercer puesto en la contrarreloj de los Juegos Binacionales Cristo Redentor – Maule 2025.

Finalmente, asistieron las jugadoras del equipo Sub-14 de hockey de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), campeonas nacionales en el Campeonato de Clubes A disputado en Tucumán. Su entrenadora, Natalia Acosta, valoró el reconocimiento: “Es un orgullo venir como representantes del club y del hockey sanjuanino, que está creciendo. Estamos totalmente felices”.