El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno a un grupo de deportistas sanjuaninos que se destacaron recientemente en certámenes nacionales e internacionales. Acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; el subsecretario Mauricio Lara y el director Martín Riveros, el mandatario reconoció el trabajo y la dedicación de cada uno de los atletas, a quienes felicitó por sus logros y alentó a seguir representando a la provincia en las grandes competencias.
Orrego celebró a los "embajadores deportivos" que dejaron a San Juan en lo más alto
El gobernador recibió a deportistas locales que brillaron en competencias mundiales y nacionales. Reconoció sus logros, el esfuerzo y el valor que representan para la provincia.