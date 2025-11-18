"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Marcelo Orrego

Orrego celebró a los "embajadores deportivos" que dejaron a San Juan en lo más alto

El gobernador recibió a deportistas locales que brillaron en competencias mundiales y nacionales. Reconoció sus logros, el esfuerzo y el valor que representan para la provincia.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno a un grupo de deportistas sanjuaninos que se destacaron recientemente en certámenes nacionales e internacionales. Acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; el subsecretario Mauricio Lara y el director Martín Riveros, el mandatario reconoció el trabajo y la dedicación de cada uno de los atletas, a quienes felicitó por sus logros y alentó a seguir representando a la provincia en las grandes competencias.

El secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, celebró el encuentro y subrayó la importancia del apoyo estatal en el crecimiento deportivo. “La verdad que es un día muy feliz para el deporte sanjuanino. El gobernador siempre recibe a los deportistas que van cumpliendo sus sueños. Hoy nos acompaña una campeona del mundo como Melisa Mulet y chicos que lograron medallas en los Juegos Binacionales”, sostuvo. Además, destacó que Orrego “siempre recalca la importancia del deporte como motor para los jóvenes y para construir una sociedad mejor”.

Tabachnik reafirmó que el Estado continúa acompañando a los deportistas “en la medida de las posibilidades, pero siempre presente para que representen esta bandera tan importante que es la de San Juan”. Y concluyó: “Son nuestros embajadores deportivos y muestran lo que San Juan puede lograr”.

Te puede interesar...

Entre los homenajeados estuvo Melisa Mulet, quien compitió en el Mundial de Tang Soo Do en Santa Marta, Colombia, dentro de la categoría Maestro. Allí logró dos medallas de oro, dos de plata y el título de Gran Champion, consagrándose campeona de campeones. “Es un placer y un orgullo representar a mi provincia y al país”, expresó la deportista.

También fueron recibidos Isabella Gómez y Valentín Ramos, destacados en la 26ª edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina en la Región del Maule, Chile. Isabella obtuvo oro en los 100 metros llanos y plata en los 200, mientras que Ramos consiguió el tercer puesto en los 400 metros con vallas. “Hice récord provincial y mejoré mi marca”, contó la joven atleta.

El encuentro reunió además a parte del plantel de vóley masculino que se consagró campeón en Maule. Junto al entrenador Pablo Balmaceda estuvieron Augusto Guevara, Bautista Nievas y Juan Ignacio Navas. “Pudimos lograr el oro y estamos muy contentos por el rendimiento de los chicos”, señaló el técnico.

Otro de los homenajeados fue el ciclista Facundo Tivani, tercer puesto en la contrarreloj de los Juegos Binacionales Cristo Redentor – Maule 2025.

Finalmente, asistieron las jugadoras del equipo Sub-14 de hockey de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), campeonas nacionales en el Campeonato de Clubes A disputado en Tucumán. Su entrenadora, Natalia Acosta, valoró el reconocimiento: “Es un orgullo venir como representantes del club y del hockey sanjuanino, que está creciendo. Estamos totalmente felices”.

Temas

Te puede interesar