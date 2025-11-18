Confirman que el joven desaparecido en La Serena es sanjuanino

Según testigos, cinco adolescentes ingresaron al mar en un momento en que las condiciones parecían normales. Sin embargo, una brusca variación climática generó un cambio repentino en el oleaje. Un ciclista que pasaba por la zona advirtió la situación y logró rescatar a cuatro de ellos, mientras que el quinto joven no pudo salir a la superficie y continúa siendo intensamente buscado.

Cristian Trujillo, periodista del Valle del Elqui, relató en Radio Sarmiento cómo se desencadenó el episodio. Explicó que el clima en La Serena puede cambiar en cuestión de minutos: “De un minuto a otro, una nube gigante ingresó a la playa acompañada de vientos fuertes del sur. Eso provocó un cambio radical. Las corrientes marinas desestabilizaron a los jóvenes que se estaban bañando y los testigos dieron aviso inmediato”.