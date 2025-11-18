Este martes se confirmó que el adolescente que continúa desaparecido en las costas de La Serena es sanjuanino. El hecho generó conmoción tanto en Chile como en San Juan, luego de que un grupo de jóvenes fuera arrastrado por una fuerte marea en la zona de Cuatro Esquinas, una playa muy concurrida durante la temporada estival.
Confirman que el joven desaparecido en La Serena es sanjuanino
Autoridades chilenas informaron que otros cuatro adolescentes de San Juan fueron rescatados, mientras continúa la búsqueda del menor que sigue desaparecido.