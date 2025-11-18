"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > joven

Confirman que el joven desaparecido en La Serena es sanjuanino

Autoridades chilenas informaron que otros cuatro adolescentes de San Juan fueron rescatados, mientras continúa la búsqueda del menor que sigue desaparecido.

Este martes se confirmó que el adolescente que continúa desaparecido en las costas de La Serena es sanjuanino. El hecho generó conmoción tanto en Chile como en San Juan, luego de que un grupo de jóvenes fuera arrastrado por una fuerte marea en la zona de Cuatro Esquinas, una playa muy concurrida durante la temporada estival.

Según testigos, cinco adolescentes ingresaron al mar en un momento en que las condiciones parecían normales. Sin embargo, una brusca variación climática generó un cambio repentino en el oleaje. Un ciclista que pasaba por la zona advirtió la situación y logró rescatar a cuatro de ellos, mientras que el quinto joven no pudo salir a la superficie y continúa siendo intensamente buscado.

Cristian Trujillo, periodista del Valle del Elqui, relató en Radio Sarmiento cómo se desencadenó el episodio. Explicó que el clima en La Serena puede cambiar en cuestión de minutos: “De un minuto a otro, una nube gigante ingresó a la playa acompañada de vientos fuertes del sur. Eso provocó un cambio radical. Las corrientes marinas desestabilizaron a los jóvenes que se estaban bañando y los testigos dieron aviso inmediato”.

Te puede interesar...

Trujillo detalló además que tres de los adolescentes residen hace más de un año en Chile, en el sector rural de Alto Valzol, mientras que dos de ellos —hermanos y también sanjuaninos— se encontraban de visita. “Uno de los tres hermanos aún está desaparecido. Los otros dos jóvenes son primos que habían venido desde San Juan y, probablemente, estaban disfrutando de un paseo habitual”, señaló.

Temas

Te puede interesar