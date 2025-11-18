La Unión Docentes Argentinos (UDA) emitió un comunicado en el que expresó su rechazo total a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la paritaria del 17 de noviembre. Según el gremio, la oferta “no solo es insuficiente, sino peor que las anteriores”, y refleja una decisión política de “desfinanciar y precarizar” a los trabajadores de la educación.
UDA pidió una revisión urgente de la propuesta salarial docente
El gremio rechazó la oferta presentada en la última paritaria y reclamó una recomposición “seria y digna” que evite la pérdida de poder adquisitivo. Advirtieron que seguirán en estado de alerta.