UDA pidió una revisión urgente de la propuesta salarial docente

Entre los puntos más cuestionados, UDA señaló que el bono de $100.000 previsto para enero 2026 es idéntico al del año pasado y que vuelve a posicionarse como “el más bajo del país”. Además, criticó que el aumento del 5% para marzo 2026 se calcule tomando como base el IPC de noviembre, lo que consideran un “congelamiento” de tres meses.

El sindicato afirmó que esta política salarial mantiene a San Juan con “el peor salario docente del país”, contradiciendo el compromiso oficial de mejorar la situación del sector. También cuestionaron la “manipulación” del valor índice y la ausencia de recomposición en el código A01.