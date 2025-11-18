El dramático relato del chileno que salvó a cuatro sanjuaninos en La Serena

Francisco Boldo, un ciclista que pasaba por el lugar, vio el momento en que los jóvenes pedían ayuda y no dudó en intervenir. “Me tiré con todo, sé nadar muy bien y vi que podía ayudarlos… fue muy impactante porque la desesperación de los niños me hundía y tuve que tranquilizarlos”, relató en medios chilenos. Con sangre fría, les enseñó a flotar para mantenerlos a salvo mientras los iba acercando hacia la orilla.

Su acción fue determinante: logró rescatar a cuatro de los cinco adolescentes en medio de una marea intensa y cambiante. Sin embargo, uno de los jóvenes fue arrastrado mar adentro y desapareció de la vista de quienes intentaban socorrerlo.