"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > La Serena

El dramático relato del chileno que salvó a cuatro sanjuaninos en La Serena

Un ciclista se lanzó al mar para rescatar a cinco adolescentes arrastrados por el oleaje en la Avenida del Mar. Logró salvar a cuatro, pero uno continúa desaparecido mientras sigue un intenso operativo de búsqueda.

La emergencia ocurrió este lunes en la Avenida del Mar de La Serena, cuando cinco adolescentes sanjuaninos fueron arrastrados por un repentino y fuerte oleaje mientras se bañaban. En cuestión de segundos, la tranquilidad de la playa se transformó en una escena de desesperación.

Francisco Boldo, un ciclista que pasaba por el lugar, vio el momento en que los jóvenes pedían ayuda y no dudó en intervenir. “Me tiré con todo, sé nadar muy bien y vi que podía ayudarlos… fue muy impactante porque la desesperación de los niños me hundía y tuve que tranquilizarlos”, relató en medios chilenos. Con sangre fría, les enseñó a flotar para mantenerlos a salvo mientras los iba acercando hacia la orilla.

Su acción fue determinante: logró rescatar a cuatro de los cinco adolescentes en medio de una marea intensa y cambiante. Sin embargo, uno de los jóvenes fue arrastrado mar adentro y desapareció de la vista de quienes intentaban socorrerlo.

Te puede interesar...

Desde entonces, la Gobernación Marítima de Coquimbo mantiene un amplio operativo de búsqueda, con apoyo del GOPE de Carabineros, aunque aún sin resultados positivos.

Temas

Te puede interesar