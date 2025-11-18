La emergencia ocurrió este lunes en la Avenida del Mar de La Serena, cuando cinco adolescentes sanjuaninos fueron arrastrados por un repentino y fuerte oleaje mientras se bañaban. En cuestión de segundos, la tranquilidad de la playa se transformó en una escena de desesperación.
El dramático relato del chileno que salvó a cuatro sanjuaninos en La Serena
Un ciclista se lanzó al mar para rescatar a cinco adolescentes arrastrados por el oleaje en la Avenida del Mar. Logró salvar a cuatro, pero uno continúa desaparecido mientras sigue un intenso operativo de búsqueda.