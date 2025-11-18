Un trágico siniestro vial ocurrido este martes por la noche en Rawson terminó con la vida de Víctor Olivares, un hombre de 70 años que intentaba cruzar calle Vidart, frente al supermercado Átomo. Eran cerca de las 20 cuando Olivares avanzó de oeste a este y, por motivos que aún se investigan, fue embestido de lleno por una motocicleta KTM Duke 200 cc que circulaba de norte a sur.
Falleció un jubilado tras ser embestido por una moto: el conductor, grave
Un hombre de 70 años murió al ser embestido en Vidart y Superiora. El motociclista, Gabriel Emanuel Vega, quedó internado en grave estado. La Policía investiga el siniestro.