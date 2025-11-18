"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > falleció

Falleció un jubilado tras ser embestido por una moto: el conductor, grave

Un hombre de 70 años murió al ser embestido en Vidart y Superiora. El motociclista, Gabriel Emanuel Vega, quedó internado en grave estado. La Policía investiga el siniestro.

Un trágico siniestro vial ocurrido este martes por la noche en Rawson terminó con la vida de Víctor Olivares, un hombre de 70 años que intentaba cruzar calle Vidart, frente al supermercado Átomo. Eran cerca de las 20 cuando Olivares avanzó de oeste a este y, por motivos que aún se investigan, fue embestido de lleno por una motocicleta KTM Duke 200 cc que circulaba de norte a sur.

El impacto fue tan fuerte que el peatón quedó tendido sobre la calzada con lesiones gravísimas. Personal médico llegó pocos minutos después y lo trasladó de urgencia, pero falleció camino al hospital debido a la gravedad de los golpes. Olivares vivía en el barrio Hualilán, a pocos metros del lugar donde ocurrió la tragedia.

image

El motociclista, identificado como Gabriel Emanuel Vega, de 41 años, también sufrió consecuencias severas. Tras chocar al peatón continuó varios metros, perdió el control y terminó impactando contra una camioneta estacionada a unos 50 metros. Fue derivado de inmediato al Hospital Rawson, donde permanece internado en estado grave, según informaron fuentes policiales.

Te puede interesar...

La zona de Vidart y Doctor Ortega quedó parcialmente interrumpida durante la noche para permitir el trabajo del personal policial y de Policía Científica, que realizó las pericias necesarias para determinar con precisión cómo se produjo el accidente y establecer responsabilidades en un cruce que suele concentrar un flujo intenso de vehículos y peatones.

Temas

Te puede interesar