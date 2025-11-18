Falleció un jubilado tras ser embestido por una moto: el conductor, grave

El impacto fue tan fuerte que el peatón quedó tendido sobre la calzada con lesiones gravísimas. Personal médico llegó pocos minutos después y lo trasladó de urgencia, pero falleció camino al hospital debido a la gravedad de los golpes. Olivares vivía en el barrio Hualilán, a pocos metros del lugar donde ocurrió la tragedia.

image

El motociclista, identificado como Gabriel Emanuel Vega, de 41 años, también sufrió consecuencias severas. Tras chocar al peatón continuó varios metros, perdió el control y terminó impactando contra una camioneta estacionada a unos 50 metros. Fue derivado de inmediato al Hospital Rawson, donde permanece internado en estado grave, según informaron fuentes policiales.