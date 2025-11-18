FNS 2025: un laberinto inflable gigante será la gran atracción para los niños

Para garantizar la comodidad y seguridad de todos, el acceso funcionará con un sistema de turnos ordenado, con ingresos cada treinta minutos, aproximadamente, durante los tres días de la Fiesta. La participación será gratuita, y las familias podrán inscribirse en el lugar, eligiendo el horario disponible según la capacidad del espacio.

Al llegar al sector, los pequeños visitantes se encontrarán con una sorpresa que despertará su imaginación: dinosaurios y dragones robotizados recibirán al público en el acceso al juego, creando un entorno fantástico que combina tecnología, creatividad y diversión.

Con esta iniciativa, la FNS suma un nuevo atractivo familiar que pone en valor la importancia de brindar opciones recreativas para la infancia, en un entorno inclusivo y pensado especialmente para ellos.

El espacio infantil será, sin duda, una de las grandes novedades del predio ferial 2025, invitando a disfrutar la fiesta desde la mirada más alegre que es la de los niños. Para disfrutar la nueva edición de la FNS, los interesados podrán acceder a los tickets a través de autoentrada o en boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19.