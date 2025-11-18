"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > laberinto

FNS 2025: un laberinto inflable gigante será la gran atracción para los niños

El principal atractivo será un laberinto inflable de 250 metros de recorrido, donde los más chiquitos podrán poner a prueba su curiosidad y energía en un entorno cuidado y colorido.

Por primera vez, la Fiesta Nacional del Sol contará con un espacio infantil especialmente diseñado para que los más chicos vivan su propia experiencia de juego, aventura y diversión dentro de la feria del predio ferial.

Pensado como un lugar de recreación gratuita y segura, este nuevo sector ofrecerá una propuesta lúdica e interactiva que busca que las familias disfruten de la fiesta más importante de San Juan.

El principal atractivo será un laberinto inflable de 250 metros de recorrido, donde los niños podrán poner a prueba su curiosidad y energía en un entorno cuidado y colorido.

Te puede interesar...

Para garantizar la comodidad y seguridad de todos, el acceso funcionará con un sistema de turnos ordenado, con ingresos cada treinta minutos, aproximadamente, durante los tres días de la Fiesta. La participación será gratuita, y las familias podrán inscribirse en el lugar, eligiendo el horario disponible según la capacidad del espacio.

Al llegar al sector, los pequeños visitantes se encontrarán con una sorpresa que despertará su imaginación: dinosaurios y dragones robotizados recibirán al público en el acceso al juego, creando un entorno fantástico que combina tecnología, creatividad y diversión.

Con esta iniciativa, la FNS suma un nuevo atractivo familiar que pone en valor la importancia de brindar opciones recreativas para la infancia, en un entorno inclusivo y pensado especialmente para ellos.

El espacio infantil será, sin duda, una de las grandes novedades del predio ferial 2025, invitando a disfrutar la fiesta desde la mirada más alegre que es la de los niños. Para disfrutar la nueva edición de la FNS, los interesados podrán acceder a los tickets a través de autoentrada o en boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19.

Temas

Te puede interesar