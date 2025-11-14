La Policía de San Juan detuvo este viernes a Mario Alejandro Oro, de 30 años, considerado un delincuente peligroso y con un extenso prontuario, quien permanecía prófugo desde hacía varios días tras escapar de un operativo en una vivienda de Villa Santa Anita, en Rivadavia.
Capturan a peligroso prófugo tras una intensa búsqueda policial
