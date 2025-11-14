Capturan a peligroso prófugo tras una intensa búsqueda policial

El incidente inicial se produjo cuando efectivos policiales acudieron al domicilio por un gran escándalo y, en medio del procedimiento, hermanos del detenido —también de apellido Oro— agredieron al personal policial y fueron aprehendidos. En ese momento, Mario Oro aprovechó la confusión y logró escapar corriendo por los techos de las viviendas aledañas, lo que desencadenó una intensa búsqueda encabezada por la Brigada de Investigaciones Norte.

Tras varias jornadas de investigación y seguimiento, los efectivos lograron localizar al prófugo en una vivienda en Rawson. Fiinalmente, Oro fue detenido sin incidentes.