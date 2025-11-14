"
Capturan a peligroso prófugo tras una intensa búsqueda policial

El suejeto había escapado de un operativo en el interior de la Villa Santa Anita, en Rivadavia. El detenido, de apellido Oro, tiene un extenso pronturio delictivo.

La Policía de San Juan detuvo este viernes a Mario Alejandro Oro, de 30 años, considerado un delincuente peligroso y con un extenso prontuario, quien permanecía prófugo desde hacía varios días tras escapar de un operativo en una vivienda de Villa Santa Anita, en Rivadavia.

El incidente inicial se produjo cuando efectivos policiales acudieron al domicilio por un gran escándalo y, en medio del procedimiento, hermanos del detenido —también de apellido Oro— agredieron al personal policial y fueron aprehendidos. En ese momento, Mario Oro aprovechó la confusión y logró escapar corriendo por los techos de las viviendas aledañas, lo que desencadenó una intensa búsqueda encabezada por la Brigada de Investigaciones Norte.

Tras varias jornadas de investigación y seguimiento, los efectivos lograron localizar al prófugo en una vivienda en Rawson. Fiinalmente, Oro fue detenido sin incidentes.

El hombre quedó alojado en los calabozos de la División Delitos y, según informaron fuentes policiales, posteriormente será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir con la condena pendiente.

