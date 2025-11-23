Grandes y chicos participaron del Paseo Turístico en la FNS

El Parque Ischigualasto sorprendió con una puesta en escena totalmente inmersiva que mantuvo a los chicos fascinados y a los adultos maravillados.

Los visitantes disfrutaron de una experiencia 360° con óculos de realidad virtual, que los transportó a los circuitos diurnos y nocturnos del parque, mientras que los más pequeños jugaban y se sacaban fotos frente a réplicas de geoformas y dinosaurios corporizados y en esqueletos de diferentes tamaños.

image

La ruleta digital, que sorteó regalos durante toda la noche, se convirtió en uno de los juegos favoritos de los visitantes. El espacio también contó con guías y guardaparques que brindaron información para quienes querían planificar futuras excursiones al parque.

Difunta Correa: arte, devoción y juegos para compartir

El stand de la Fundación Difunta Correa ofreció múltiples actividades participativas que convocaron a personas de todas las edades.

La “Ruleta de Fe” fue uno de los juegos más concurridos, donde los visitantes respondieron preguntas sobre la historia y el valor cultural del emblemático paraje.

El espacio “Historias con la Difunta” permitió a las familias dejar testimonios, deseos y promesas pegadas en u mural, mientras que la intervención artística “Arte de Fe” invitó a decorar colectivamente una obra inspirada en Deolinda Correa.

Además, el equipo brindó información turística y asesoramiento para quienes deseen visitar el santuario.

Ruta del Cielo: telescopios, juegos astronómicos y experiencias para explorar el universo

La Ruta del Cielo ofreció una propuesta cargada de actividades lúdicas, educativas y sensoriales, donde se pudo descubrir el cielo sanjuanino de manera divertida.

image

Observatorio Astronómico Félix Aguilar – Estación Carlos Cesco

El OAFA instaló un espacio interactivo que atrapó tanto a los niños como a los adultos, con:

• un telescopio óptico para observaciones guiadas,

• un rincón infantil con juegos y desafíos,

• modelos 3D táctiles y visuales de instrumentos astronómicos.

Las familias pudieron aprender sobre astronomía “jugando”, tocando, observando y participando.

Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO)

CASLEO presentó un área repleta de actividades prácticas, que incluyó:

• un telescopio LX200 de 12” y binoculares,

• material didáctico como nocturlabios, astrolabios y cartas celestes,

• pantallas con trivias y rompecabezas, que entretuvieron a grandes y chicos por igual.

Prestadores privados que sumaron experiencias participativas

Campo de Estrellas exhibió equipos de observación y compartió la experiencia del astroturismo en los impactantes paisajes sanjuaninos. Las familias pudieron conocer de cerca cómo se observa el cielo nocturno y qué herramientas se utilizan.

Conociendo Nuestro Cielo ofreció charlas, materiales didácticos y explicaciones guiadas sobre las constelaciones y su relación con las antiguas culturas. Niños y adultos participaron activamente, haciendo preguntas y descubriendo la importancia del cielo como patrimonio natural y científico.

image

El Paseo Turístico fue una producción del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el apoyo de la Dirección de Infraestructura y Proyectos, que permitió recorrer el stand de manera segura y divertida. La propuesta no solo mostró los destinos más emblemáticos de la provincia, sino que también generó momentos de encuentro, juego y aprendizaje que disfrutaron todas las generaciones de familias sanjuaninas.