Un grave episodio de violencia terminó con una vivienda y un taller incendiados durante la madrugada de este domingo en Rawson. El propietario, Fabio Alejandro Ramón Yubel, de 52 años, denunció que horas antes había sido agredido y amenazado por la madre de una menor y luego por la pareja de la mujer, lo que derivó en una secuencia de ataques que terminó con su casa en llamas.
Noche de furia en Rawson: denuncias, ataques y un incendio en un taller
Un conflicto iniciado por acusaciones y amenazas terminó en un incendio que destruyó una vivienda y un taller en Rawson. La Policía busca al presunto responsable mientras continúan las pericias.