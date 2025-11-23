Noche de furia en Rawson: denuncias, ataques y un incendio en un taller

Minutos después, llegó al domicilio el padre de la menor, quien continuó con los insultos y comenzó a arrojar piedras contra la vivienda. Ante el escenario de violencia, Yubel decidió refugiarse en la casa de un amigo.

image

Fue allí donde, alrededor de una hora más tarde, un vecino lo alertó de que su vivienda estaba ardiendo. Al regresar, encontró el domicilio y el taller envueltos en llamas y con daños de consideración, incluyendo la rotura de la luneta de cinco vehículos que estaban siendo reparados.

image

La Comisaría 6° inició actuaciones por incendio y daño, mientras buscan al presunto autor —un hombre identificado como “Alejandro”— para determinar su responsabilidad en el siniestro. La investigación continúa para establecer el origen del fuego y si se trató de un ataque intencional vinculado al conflicto previo.