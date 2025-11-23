"
San Juan 8 > Policiales > Rawson

Noche de furia en Rawson: denuncias, ataques y un incendio en un taller

Un conflicto iniciado por acusaciones y amenazas terminó en un incendio que destruyó una vivienda y un taller en Rawson. La Policía busca al presunto responsable mientras continúan las pericias.

Un grave episodio de violencia terminó con una vivienda y un taller incendiados durante la madrugada de este domingo en Rawson. El propietario, Fabio Alejandro Ramón Yubel, de 52 años, denunció que horas antes había sido agredido y amenazado por la madre de una menor y luego por la pareja de la mujer, lo que derivó en una secuencia de ataques que terminó con su casa en llamas.

image

Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando la mujer irrumpió en la vivienda ubicada en calle Alvear 255 acusando a Yubel de haber abusado de su hija. De acuerdo al testimonio del damnificado, la agresora se encontraba fuera de sí y bajo el efecto de estupefacientes. Entre gritos, insultos y amenazas de muerte, la situación se tornó incontrolable.

Un empleado del dueño de casa, identificado como Zárate, intervino para retirar a la mujer y a la menor del lugar y trasladarlas al Hospital Marcial Quiroga.

Minutos después, llegó al domicilio el padre de la menor, quien continuó con los insultos y comenzó a arrojar piedras contra la vivienda. Ante el escenario de violencia, Yubel decidió refugiarse en la casa de un amigo.

image

Fue allí donde, alrededor de una hora más tarde, un vecino lo alertó de que su vivienda estaba ardiendo. Al regresar, encontró el domicilio y el taller envueltos en llamas y con daños de consideración, incluyendo la rotura de la luneta de cinco vehículos que estaban siendo reparados.

image

La Comisaría 6° inició actuaciones por incendio y daño, mientras buscan al presunto autor —un hombre identificado como “Alejandro”— para determinar su responsabilidad en el siniestro. La investigación continúa para establecer el origen del fuego y si se trató de un ataque intencional vinculado al conflicto previo.

