Boca Juniors se hizo fuerte en La Bombonera y se impuso 2-0 sobre Talleres de Córdoba para clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde se enfrentará a Argentinos Juniors en condición de local. Miguel Merentiel fue el autor de los dos goles, mientras que Agustín Marchesín le atajó un penal a Mateo Cáceres en el cierre de la primera etapa.
Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos del Torneo Clausura
