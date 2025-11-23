Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos del Torneo Clausura

En la última jugada del primer tiempo, el elenco cordobés se encontró con un penal por una mano dentro del área de Exequiel Zeballos. Sin embargo, Marchesín volvió a lucirse y le tapó el tiro a Mateo Cáceres.

El club de la Ribera aumentó la ventaja segundos después del inicio del complemento: Lautaro Blanco lanzó un centro desde la izquierda y Miguel Merentiel ingresó al área en soledad para empujar la pelota y estampar el 2-0. Desde entonces, el equipo de Úbeda dominó el transcurso del enfrentamiento y aseguró la victoria.

Con este resultado, Boca se enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos de final. El Bicho viene de eliminar a Vélez Sarsfield tras imponerse por 2-0 en Liniers, con un doblete de Hernán López Muñoz. Vale recordar que, al finalizar en la cima de su grupo, el Xeneize jugará todas las llaves en La Bombonera.