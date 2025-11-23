UPCN derrotó a Monteros en el cierre del Tour 2 de Liga Argentina

image

Leon Meier fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, escoltado por Juan Simón Villarruel con 13; mientras que el goleador del partido fue el opuesto de Monteros, Federico Pereyra, con 21 tantos.

Con este resultado, UPCN alcanzó su cuarto triunfo en seis fechas y se mantiene segundo en la tabla de posiciones, detrás de Ciudad Vóley y a sólo tres puntos de diferencia. De esta manera, Los Cóndores cerraron una gira exigente con balance positivo y buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Es que el próximo capítulo será más que especial: el Tour 3 se jugará en San Juan, del 4 al 7 de diciembre y en el estadio de UPCN, donde el equipo volverá a jugar ante su gente luego de mucho tiempo.

SINTESIS

Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales/Diaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresos: Ignacio Lazarte, Cristian Assaf, Federico Gómez.

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Ronald Jiménez; Federico Franetovich, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Juan Simón Villarruel; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Gerónimo Elgueta, Juan Martín Riganti.

Parciales: 21-25, 18-25, 25-21 y 19-25.

Estadio: Tucumán BB.