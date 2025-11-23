El consumo moderado de café protegería de enfermedades cardíacas

El estudio

En la actualidad, se aconseja reducir las bebidas con cafeína al considerarse que son estimulantes que pueden provocar esta enfermedad, mientras que este estudio, realizado por la Universidad de Adelaida, en Australia, y la Universidad de California, combate la creencia habitual de médicos y pacientes de que el café empeora los trastornos del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular.

“Se suele aconsejar a las personas con fibrilaciones auriculares complicadas que reduzcan su consumo de café, pero esta investigación sugiere que el café no sólo es seguro sino protector”, señala Christopher X. Wong, de la Universidad de Adelaida y uno de los autores del estudio.

El estudio se realizó con 200 personas con fibrilación auricular que iban a recibir un tratamiento llamado cardioversión que ya consumían un café de forma habitual y se comparó con otras que no lo bebían. El 47% de los participantes que tomaban café tuvo un episodio recurrente de fibrilación o un aleteo auricular -un latido rápido, pero irregular- durante más de 30 segundos, respecto al 64% en el grupo que no lo bebía.

“El estudio sugiere que el café puede no ser el responsable de que aumente la fibrilación auricular y podría hasta reducirla”, añade Gregory Marcus, profesor de Medicina en la Universidad de California. Los expertos señalan que hay que tener en cuenta que se analizaron los resultados en personas que ya tomaban un café diario, por lo que los estudios futuros deberán investigar si los episodios de fibrilación auricular se reducen cuando las personas empiezan a tomar café u otras bebidas con cafeína.