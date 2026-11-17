Al salir del tercer intento de audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria de la causa (y último por el momento), el representante del Ministerio Público Fiscal habló con Canal 8 y dio su parecer sobre lo resuelto.

“La jueza resolvió que iba a hacer lugar a la nulidad, criterio que no comparte este Ministerio Público. Yo entendía que no era una nulidad absoluta y así lo expresé en la audiencia precedente. Pero, en virtud de lo ya resuelto, esperaremos a que se designe un nuevo juez y solicitaremos nuevamente fecha de audiencia”, dijo el fiscal.