“No comparto el criterio”, dijo el fiscal Sebastián Gómez acerca de la resolución de la jueza de Garantías Mónica Lucero que hizo volver a foja cero la causa por irregularidades en la obra Acueducto Gran Tulum. La magistrada dio lugar al pedido de nulidad a la defensa de 3 de los 11 investigados y el mismo será resuelto por el Tribunal de Impugnación.
Gómez sobre Acueducto: "No era causa de nulidad absoluta lo planteado"
El fiscal Sebastián Gómez habló tras la audiencia donde la causa por irregularidades en el Acueducto Gran Tulum volvió a foja cero.