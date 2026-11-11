Acueducto Gran Tulum: reanuda la audiencia de formalización

Desde las 14.30, en la sala 9 del Subsuelo de Tribunales, se lleva adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra los 11 investigados por presuntas irregularidades en la compra de elementos y la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum.

De esta manera, se trata del tercer encuentro que tendrán las partes para intentar formalizar la investigación penal preparatoria y señalar las responsabilidades e imputaciones de cada uno de los sospechosos.