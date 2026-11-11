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Acueducto Gran Tulum: reanuda la audiencia de formalización

Tras el cuarto intermedio dictado por la jueza Mónica Lucero, se reanuda la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra los 11 imputados por la causa del Acueducto Gran Tulum.

La causa Acueducto Gran Tulum, que tiene a 11 personas investigadas, entre ellos varios exfuncionarios, al senador Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino, finalmente avanza. Es que este miércoles reanuda la audiencia tras el cuarto intermedio dictado el martes por la jueza Mónica Lucero.

Desde las 14.30, en la sala 9 del Subsuelo de Tribunales, se lleva adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra los 11 investigados por presuntas irregularidades en la compra de elementos y la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum.

De esta manera, se trata del tercer encuentro que tendrán las partes para intentar formalizar la investigación penal preparatoria y señalar las responsabilidades e imputaciones de cada uno de los sospechosos.

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Al igual que el martes, se espera que el exministro de Infraestructura -de la gestión uñaquista- Julio Ortiz Andino, no comparezca de forma presencial por encontrarse de viaje fuera del país, ausencia que fue debidamente justificada por la magistrada en la segunda audiencia.

El resto de los investigados son el exgobernador y senador Sergio Uñac (56); el diputado nacional y exintendente de San Martín Cristian Andino (53); los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol (43), Sergio Ruiz (56), y Juan Carlos Caparros (66); también juez laboral y exjefe jurídico de OSSE Humberto Caballero (50); el exgerente de obras de OSSE Francisco Correa (58); el exjefe de proyectos de OSSE Rolando Caruso (70); el director de la empresa adjudicataria Gustavo Mastelono (62); y el exfuncionario Juan Sánchez (54).

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