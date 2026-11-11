La causa Acueducto Gran Tulum, que tiene a 11 personas investigadas, entre ellos varios exfuncionarios, al senador Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino, finalmente avanza. Es que este miércoles reanuda la audiencia tras el cuarto intermedio dictado el martes por la jueza Mónica Lucero.
Acueducto Gran Tulum: reanuda la audiencia de formalización
Tras el cuarto intermedio dictado por la jueza Mónica Lucero, se reanuda la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra los 11 imputados por la causa del Acueducto Gran Tulum.