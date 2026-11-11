Imputaron a Uñac, Andino y otros acusados por el Acueducto Gran Tulum

Resta conocer la situación de Julio Ortiz Andino, quien deberá presentarse en la audiencia que fije la oficina judicial para que comparezca y sea formalizado.

Una a una las imputaciones a los 10 investigados por el Acueducto Gran Tulum

*Sergio Uñac (56): el senador y exgobernador fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; violación de los deberes de funcionario público; y negociación incompatible con la función pública; en carácter de autor y en concurso real. La acusación manifestó que durante su gestión como primer mandatario provincial permitió la participación de la empresa Krah América Latina S.A. en los procesos licitatorios; y le atribuyeron que conocía las fallas en las tuberías, entre otros hechos.

*Gustavo Mastelono (62): socio y director de Krah, imputado como partícipe principal o necesario en la defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Le atribuyeron que sabía que la empresa carecía de antecedentes y de normas de calidad; que intervino para conseguir modificaciones en los pliegos licitatorios y que propuso otra empresa para supervisar las soldaduras, pese a estar vinculado con la misma.

*Cristian Andino (53): fue presidente de OSSE desde 2011 hasta 2015. El MPF lo imputó por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; y negociación incompatible con la función pública; en carácter de autor y en concurso ideal. Le atribuyó que realizó las primeras maniobras para “relajar los controles a la empresa”, entre ellas la exigencia de las certificaciones de normas, y demás requisitos técnicos de las licitaciones.

*Humberto Caballero (50): actual juez laboral y exjefe jurídico de OSSE. La Fiscalía lo imputó como partícipe principal o necesario en la defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal. Le atribuyó eliminar la competencia de Krah y cuestionó un dictamen que emitió.

*Juan Carlos Caparros (66): presidente de OSSE en periodo febrero-diciembre de 2019. Fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal. La Fiscalía manifestó que tenía pleno conocimiento de las fallas y pérdidas de las tuberías y no tomó medidas al respecto. Además, le atribuyó la contratación directa de una consultora para evaluar el proyecto.

*Guillermo Sirerol (43): presidente de OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023. El MPF lo imputó por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal. Le atribuyó que conocía las fallas de las cañerías y no tomó medidas, y que firmó un convenio millonario para la restauración de las mismas, “en perjuicio de las arcas provinciales”.

*Juan Sánchez (54): exfuncionario técnico de OSSE, que, según la acusación, intervino en la confección de los pliegos de licitación y en comisiones de preadjudicación de las licitaciones. Fue imputado por partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal.

*Rolando Caruso (70): exjefe de proyectos de OSSE, el MPF lo acusó de elaborar pliegos e incorporar detalles técnicos solicitados por Krah. Fue imputado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal.

*Francisco Correa (58): auditor y funcionario técnico de OSSE. Fue imputado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal. Le atribuyeron no objetar exigencias técnicas ni advertir las fallas en las tuberías.

*Sergio Ruiz (56): presidente de OSSE 2015-2019. Imputado como autor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; negociación incompatible con la función pública; en concurso ideal. Le atribuyeron la elaboración de los pliegos y decisiones administrativas que habrían favorecido a Krah.