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Imputaron a Uñac, Andino y otros acusados por el Acueducto Gran Tulum

El senador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino y otros 9 acusados fueron imputados en la causa Acueducto Gran Tulum.

El Ministerio Público Fiscal imputó este miércoles al senador y exgobernador Sergio Uñac, al diputado nacional y exintendente de San Martín Cristian Andino, y a otros 8 acusados por presuntas irregularidades en la compra de elementos y contrataciones en la obra del Acueducto Gran Tulum.

Fue en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria de este miércoles que, finalmente, pudo concretarse en el tercer encuentro. Es que la primera, el 14 de octubre pasado, fue reprogramada debido a la ausencia de Uñac y de Andino, quienes no pudieron participar por videollamada por disposición de la jueza Mónica Lucero. La segunda, fue este martes, con la presencia de los legisladores nacionales y, si bien uno de los abogados defensores pidió a la magistrada reprogramarla nuevamente debido a la ausencia de uno de los investigados, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, la jueza de Garantías dio por justificada su falta y siguió con la audiencia, aunque terminó por pasar a un cuarto intermedio debido a la extensión de la exposición de la Fiscalía con respecto a los antecedentes de la causa.

El fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo les atribuyeron a los acusados los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; y negociación incompatible con la función pública; en carácter de autor o de partícipe necesario, según la responsabilidad de cada uno.

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Resta conocer la situación de Julio Ortiz Andino, quien deberá presentarse en la audiencia que fije la oficina judicial para que comparezca y sea formalizado.

Una a una las imputaciones a los 10 investigados por el Acueducto Gran Tulum

*Sergio Uñac (56): el senador y exgobernador fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; violación de los deberes de funcionario público; y negociación incompatible con la función pública; en carácter de autor y en concurso real. La acusación manifestó que durante su gestión como primer mandatario provincial permitió la participación de la empresa Krah América Latina S.A. en los procesos licitatorios; y le atribuyeron que conocía las fallas en las tuberías, entre otros hechos.

*Gustavo Mastelono (62): socio y director de Krah, imputado como partícipe principal o necesario en la defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Le atribuyeron que sabía que la empresa carecía de antecedentes y de normas de calidad; que intervino para conseguir modificaciones en los pliegos licitatorios y que propuso otra empresa para supervisar las soldaduras, pese a estar vinculado con la misma.

*Cristian Andino (53): fue presidente de OSSE desde 2011 hasta 2015. El MPF lo imputó por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; y negociación incompatible con la función pública; en carácter de autor y en concurso ideal. Le atribuyó que realizó las primeras maniobras para “relajar los controles a la empresa”, entre ellas la exigencia de las certificaciones de normas, y demás requisitos técnicos de las licitaciones.

*Humberto Caballero (50): actual juez laboral y exjefe jurídico de OSSE. La Fiscalía lo imputó como partícipe principal o necesario en la defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal. Le atribuyó eliminar la competencia de Krah y cuestionó un dictamen que emitió.

*Juan Carlos Caparros (66): presidente de OSSE en periodo febrero-diciembre de 2019. Fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal. La Fiscalía manifestó que tenía pleno conocimiento de las fallas y pérdidas de las tuberías y no tomó medidas al respecto. Además, le atribuyó la contratación directa de una consultora para evaluar el proyecto.

*Guillermo Sirerol (43): presidente de OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023. El MPF lo imputó por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal. Le atribuyó que conocía las fallas de las cañerías y no tomó medidas, y que firmó un convenio millonario para la restauración de las mismas, “en perjuicio de las arcas provinciales”.

*Juan Sánchez (54): exfuncionario técnico de OSSE, que, según la acusación, intervino en la confección de los pliegos de licitación y en comisiones de preadjudicación de las licitaciones. Fue imputado por partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal.

*Rolando Caruso (70): exjefe de proyectos de OSSE, el MPF lo acusó de elaborar pliegos e incorporar detalles técnicos solicitados por Krah. Fue imputado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal.

*Francisco Correa (58): auditor y funcionario técnico de OSSE. Fue imputado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; en carácter de autor, en concurso ideal. Le atribuyeron no objetar exigencias técnicas ni advertir las fallas en las tuberías.

*Sergio Ruiz (56): presidente de OSSE 2015-2019. Imputado como autor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; negociación incompatible con la función pública; en concurso ideal. Le atribuyeron la elaboración de los pliegos y decisiones administrativas que habrían favorecido a Krah.

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