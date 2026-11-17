Ravier confirmó sesiones extraordinarias y dejó pendiente la definición del temario

El período de sesiones ordinarias finalizará el próximo 30 de noviembre. A partir de entonces, el Congreso necesitará una convocatoria del Poder Ejecutivo para continuar con el tratamiento de proyectos durante diciembre. En ese esquema, será el presidente Javier Milei quien establezca mediante un decreto los asuntos habilitados para su discusión.

La definición se produjo el mismo día en que Karina Milei convocó a una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para ordenar la estrategia legislativa. El encuentro, previsto en Casa Rosada, tiene entre sus principales ejes las negociaciones con los gobernadores y los bloques dialoguistas para conseguir los respaldos parlamentarios que necesita La Libertad Avanza.

El Presupuesto 2027 aparece como uno de los objetivos centrales del oficialismo. La iniciativa busca establecer las previsiones de gastos y recursos para el próximo ejercicio y constituye una pieza clave para el programa económico de Milei. La intención del Gobierno es avanzar con su tratamiento en Diputados durante noviembre y completar el recorrido parlamentario en el Senado durante diciembre.

El otro frente es la reforma electoral. El proyecto impulsado por el Ejecutivo propone suspender las PASO para las elecciones de 2027 y contempla modificaciones al sistema de representación parlamentaria y al régimen de partidos políticos. La iniciativa también abrió una negociación con los gobernadores por la posibilidad de habilitar listas colectoras, una herramienta que fue incorporada al nuevo borrador que circuló entre los bloques.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomará este martes desde las 15 el debate de la reforma. El oficialismo pretende conseguir dictamen y avanzar hacia su tratamiento en el recinto, aunque todavía necesita consolidar los votos de los bloques aliados para alcanzar la mayoría especial que exige una modificación del régimen electoral.

Durante su conferencia, Ravier ratificó además la intención del Gobierno de terminar con las primarias. "No podemos pedirle a los pagadores de impuestos que estén financiando las internas de partidos políticos", sostuvo. Sobre las listas colectoras, señaló que la discusión tendrá su recorrido parlamentario y que el Gobierno estará atento a la respuesta del Congreso.

Entre los proyectos que también podrían integrar la agenda de diciembre aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios vinculados con la propiedad privada y el denominado Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de Diputados pero enfrenta diferencias en el Senado. También permanecen pendientes iniciativas relacionadas con discapacidad y salud mental.