El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional informó que se desarrollan de manera sostenida las labores de despeje de nieve y reconstrucción de infraestructura sobre la traza de la Ruta Nacional 150, en el trayecto que conduce al Paso Internacional por Agua Negra.
Intensifican las tareas viales en el tramo hacia el Paso Agua Negra
Vialidad Nacional informó que continúan de forma sostenida los trabajos de despeje de nieve e infraestructura en la Ruta Nacional 150, camino al Paso Internacional por Agua Negra.