Actualmente, el despliegue operativo de maquinaria y personal se concentra a la altura del kilómetro 368, ubicándose a tan solo dos kilómetros del portal que dará ingreso al futuro Túnel de Agua Negra. Las tareas registran un alto nivel de complejidad técnica a causa de la inusitada acumulación nívea acumulada en alta montaña, donde se han formado imponentes paredes de hielo y nieve que superan los dos metros de altura, condicionando el ritmo diario de avance.

Pese a estas dificultades climáticas, el organismo nacional mantiene activo su plan operativo con personal, equipos y materiales propios. Además del despeje de la calzada, las cuadrillas ejecutan de manera simultánea tareas de reparación en gaviones y barandas de defensa que sufrieron roturas totales o parciales producto del impacto de avalanchas y la presión del material níveo.