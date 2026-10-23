Golden Mining impulsa la sostenibilidad con «Reciclar para Jugar»

El proyecto tuvo como protagonistas a los propios alumnos, quienes lideraron una campaña de concientización y recolección de tapitas plásticas mediante contenedores dispuestos en la institución. A través de esta experiencia práctica, los estudiantes experimentaron cómo la gestión responsable de residuos puede transformar elementos en desuso en equipamiento infantil de gran valor para su establecimiento escolar.

Desde la visión del equipo de la compañía, el valor fundamental de la articulación interinstitucional radica en reconocer y potenciar iniciativas que nacen en el seno social, generando oportunidades sostenibles que trascienden el mero aporte material. De este modo, la intervención abarcó tanto la instalación del área de esparcimiento como la consolidación de procesos pedagógicos orientados a la conciencia ambiental.

Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining comentó al respecto: “Al ver el espacio listo para recibir a los chicos, supimos que estamos haciendo algo más importante que sumar juegos a una escuela: estamos sembrando una semilla de conciencia, de compromiso y de esperanza. De una pequeña tapita a un espacio lleno de juegos. De una acción individual a un logro colectivo. ¡Gracias al equipo de Broker Andino, a Hidra, a la comunidad educativa y a todas las organizaciones que lo hicieron posible!”.

Esta labor conjunta entre el sector productivo y el ámbito educativo representa una contribución significativa para la construcción de conciencia comunitaria en departamentos como Ullum, promoviendo valores que perdurarán en las futuras generaciones.

La actividad finalizó con el reconocimiento al esfuerzo compartido de docentes, estudiantes y representantes de las firmas aliadas que hicieron posible la concreción del nuevo patio recreativo.