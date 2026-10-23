"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Golden Mining

Golden Mining impulsa la sostenibilidad con «Reciclar para Jugar»

Golden Mining acompañó la inauguración de un nuevo espacio de recreación e integración en la Escuela Elvira Riestra de Lainez.

En el marco de las acciones de compromiso socioambiental de Golden Mining, operadora de Hualilán, la compañía acompañó la inauguración de un nuevo espacio de recreación e integración en la Escuela Elvira Riestra de Lainez.

La iniciativa forma parte del programa «Reciclar para Jugar», impulsado conjuntamente por Broker Andino, Hidra Embotelladora, Hualilán y Transporte Urbano, con la participación de Ecominera, promoviendo la educación ecológica y el trabajo colectivo en Ullum.

El nuevo espacio infantil cuenta con un equipamiento elaborado íntegramente a partir de plástico reciclado, compuesto por un sube y baja, un tobogán, una hamaca doble y un mangrullo integral equipado con torre, deslizador y hamacas adicionales. Cada una de estas estructuras no solo ofrece una alternativa de esparcimiento seguro y duradero para la comunidad educativa, sino que evidencia de forma tangible el impacto directo de la economía circular en la infraestructura escolar.

Te puede interesar...

El proyecto tuvo como protagonistas a los propios alumnos, quienes lideraron una campaña de concientización y recolección de tapitas plásticas mediante contenedores dispuestos en la institución. A través de esta experiencia práctica, los estudiantes experimentaron cómo la gestión responsable de residuos puede transformar elementos en desuso en equipamiento infantil de gran valor para su establecimiento escolar.

Desde la visión del equipo de la compañía, el valor fundamental de la articulación interinstitucional radica en reconocer y potenciar iniciativas que nacen en el seno social, generando oportunidades sostenibles que trascienden el mero aporte material. De este modo, la intervención abarcó tanto la instalación del área de esparcimiento como la consolidación de procesos pedagógicos orientados a la conciencia ambiental.

Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining comentó al respecto: “Al ver el espacio listo para recibir a los chicos, supimos que estamos haciendo algo más importante que sumar juegos a una escuela: estamos sembrando una semilla de conciencia, de compromiso y de esperanza. De una pequeña tapita a un espacio lleno de juegos. De una acción individual a un logro colectivo. ¡Gracias al equipo de Broker Andino, a Hidra, a la comunidad educativa y a todas las organizaciones que lo hicieron posible!”.

Esta labor conjunta entre el sector productivo y el ámbito educativo representa una contribución significativa para la construcción de conciencia comunitaria en departamentos como Ullum, promoviendo valores que perdurarán en las futuras generaciones.

La actividad finalizó con el reconocimiento al esfuerzo compartido de docentes, estudiantes y representantes de las firmas aliadas que hicieron posible la concreción del nuevo patio recreativo.

Temas

Te puede interesar