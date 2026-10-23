Estas son las 19 candidatas departamentales a Emprendedora del Sol

En los próximos días, las candidatas comenzarán el proceso de capacitaciones y mentorías, con acompañamiento técnico y profesional orientado a mejorar la sustentabilidad, competitividad y desarrollo de sus emprendimientos.

El listado oficial de candidatas a Emprendedora del Sol 2026:

Albardón: Estela Vargas

Actualmente el proyecto está en ejecución, dado que cuenta con los arboles de chañar que se encuentran en su propiedad con los que hace el arrope y conecta con recetas ancestrales que se han ido transfiriendo a través de las generaciones familiares e infusiones de flores del chañar.

Angaco: Adelina del Carmen Ferreyra

Dulce panificación Santa Bárbara, es un emprendimiento que elabora panificación, dulces artesanales, producción de licores y a su vez también trabaja en hilados.

Calingasta: Gabriela Valdez

Cumelén, es un emprendimiento que deshidratado de frutos regionales de Calingasta para hacer conocer el lugar a través de sus sabores y poder abastecer con frutos secos a la comunidad.

Capital: Irina Bravo

MyBConstructora, es un emprendimiento que trabaja con viviendas sustentables, eficientes y accesibles, Sistema Steel Framing (construcción en seco industrializado). Las construcciones demoran entre 70 y 90 días.

Caucete: Sandra Flores

Jelú es un microemprendimiento familiar sanjuaninos que se dedica al diseño y elaboración artesanal de piezas decorativas utilitarias y accesorios para el hogar y jardín. Funciona con una estructura de trabajo colaborativo donde cada integrante de la familia asume un rol específico en las distintas etapas de la cadena de valor: desde el diseño, el acopio y preparación de materiales reciclados, el vertido y moldeo de cemento, hasta la intervención artística a mano, el control de calidad, la difusión y la comercialización en ferias y canales directos.

Chimbas: María Fernanda Fontela

Ferexpur Ecoleños, es un emprendimiento ecológico y natural para encender el fuego. Para cocinas ecológicas, salamandras, prender leña de forma natural y segura. Hechos con ingredientes naturales puros y locales de la región, sin químicos ni aditivos. Perfectos para encender fuego de manera rápida, segura y responsable.

Iglesia: Stella Maris de Miguel

Mary comidas, es un emprendimiento gastronómico que se dedica a la elaboración de pollos asados, empanadas de variedades con recetas propias e innovación y pastas frescas congeladas. Combinas recetas caseras, materia prima de calidad y procesos de conservación.

Jáchal: Eloísa Elsa Castro

MIGA MIA, es un emprendimiento jachallero dedicado a la elaboración artesanal de budines caseros, donnas, waffles dulces y salados, etc. La propuesta combina recetas tradicionales con sabores innovadores. La elaboración se basa en 3 pilares fundamentales: calidad, dedicación y cercanía con el cliente.

Pocito: Carol Sanz

Finca La Rufina es una quinta privada, cuenta con pileta, quincho y cafetería. Es un espacio pensado para hacer eventos infantiles empresariales y familiares.

9 de Julio: Vanesa Algañaraz

Circuito Turístico 9 de Julio “mucho más por descubrir”. Consiste en la creación de un circuito turístico de 9 de Julio que integre y visibilice emprendimientos locales promoviendo el turismo, el trabajo conjunto entre el sector público y privado y el desarrollo económico departamental.

Rawson: Silvia Martin

TEO PASTELERIA es un emprendimiento que elabora productos artesanales, innovadores y con identidad sanjuanina. Utiliza productos sanjuaninos como alcaucil, esparrago, membrillo y otros productos regionales, se convierten en experiencias dulces diferentes. No es solo pastelería, es una historia de reiniciación, de amor y creatividad.

Rivadavia: Sabrina Chicón

Conect APP es una solución software cuyo objetivo es alertar y prevenir problemas de salud mental en entornos laborales, mediante un enfoque de inteligencia artificial más inteligencia humana. La plataforma permite conocer la situación de cada persona en tiempo real y genera alertas accionables en un panel de control

San Martin: Alejandra Velázquez

CA.LE.MA. Panificación artesanal es un emprendimiento familiar que cuenta con más de 8 años de trayectoria. Comenzó con elaboración de semitas y pan. En la actualidad producen más de 100 semitas y 30 panes diarios que distribuyen a bodegas y comercios de San Juan.

Santa Lucía: Carla Mabel Bonilla

Reinas es un emprendimiento de innovación natural, apícola sustentable, que busca ampliar el desarrollo apícola de Santa Lucia. Actualmente es socia de la cooperativa apícola colmenas de Tulum, participa en servicios de polinización, posee 30 colmenas en producción.

Sarmiento: María José Leiva Díaz

El legado Leiva Díaz es un proyecto turístico rural y experiencias con la naturaleza. Brinda a visitantes y familias la posibilidad de conocer, interactuar y aprender sobre los animales de granja, participando en su alimentación y cuidado

Ullum: María Montaña

Panificación Bon Appetit es un emprendimiento de panadería artesanal dedica a la elaboración y venta de productos caseros como medialunas de hojaldre, facturas, rosquitos, maicenitas, pastafrolas y otros productos de panificación.

Valle Fértil: Mariana Isabel Aguilera

Samay Yampa, inspirado en SAMAY (aliento alma y respiro) y YAMPA (libre y pleno), es un emprendimiento de turismo activo y cultural con raíces en el corazón de Astica y Valle Fértil.

25 de Mayo: Micaela Saldaña

Pura Infusión es la evolución del té. Es como indica su nombre, una infusión, presentada en formato de disco, formado por caramelo artesanal, cristalino y transparente, hecho con azúcar natural, que contienen diferentes yuyos como manzanilla, estrella de anís, y ramas de canela que cumplen la función de revolver el disco en la taza de té.

Zonda: Silvia Alejandra Atencio Ledesma

VAVI trabaja en la elaboración de bolsas para cada evento, confeccionadas en tela y lona para cada ocasión y tamaño; urbanos para uso diario, estudio y trabajo; materos incluye bolsos y accesorios en un kit de mate; bolsos pileteros, monederos y llaveros.