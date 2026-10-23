Detuvieron a Ariel Vallejos, el empresario ligado a AFA, por presunto lavado de dinero

La investigación apunta a operaciones de cambio de moneda extranjera presuntamente realizadas al margen de las normas, cuyos fondos habrían circulado después por cuentas bancarias, la billetera virtual Sur Finanzas PSP y la adquisición de inmuebles y vehículos. Los investigadores intentan reconstruir esos movimientos e identificar a las personas que habrían intervenido en las distintas etapas del circuito.

Por qué detuvieron a Ariel Vallejos

Las nuevas medidas ordenadas por el juez Rodríguez Ponte se apoyan en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central y la cámara compensadora COELSA, además de la documentación secuestrada durante los allanamientos realizados en diciembre de 2025.

Uno de los ejes centrales es la posible evasión impositiva atribuida a tres sociedades del grupo. De acuerdo con el relevamiento judicial, el perjuicio fiscal estimado supera los 12.700 millones de pesos, mientras que la pretensión total de ARCA, que contempla otros tributos, excedería los 23.000 millones de pesos.

La pesquisa también examina el presunto uso de cuentas de terceros para movilizar fondos, las inversiones en bienes y sociedades y posibles maniobras para ocultar el origen del dinero. A lo anterior se suman hechos atribuidos a empleados de las áreas de sistemas y prevención de lavado, así como a personas que habrían figurado como titulares de cuentas o bienes.