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Detuvieron a Ariel Vallejos, el empresario ligado a AFA, por presunto lavado de dinero

Lo ordenó el juez de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la causa que además investiga otras irregularidades financieras.

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó detener al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejos, en la causa que apunta a reconstruir el circuito de fondos que habría operado a través de esa financiera vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

El magistrado también dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas, citar por primera vez a otras cinco y convocar a 17 sociedades vinculadas al grupo financiero para que respondan ante la Justicia. Dos de esas empresas ya habían sido indagadas.

El expediente busca determinar si, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, funcionó una estructura de sociedades destinada a introducir dinero de presunto origen ilícito en el circuito legal. Según la hipótesis judicial, el mecanismo habría sido coordinado por Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

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La investigación apunta a operaciones de cambio de moneda extranjera presuntamente realizadas al margen de las normas, cuyos fondos habrían circulado después por cuentas bancarias, la billetera virtual Sur Finanzas PSP y la adquisición de inmuebles y vehículos. Los investigadores intentan reconstruir esos movimientos e identificar a las personas que habrían intervenido en las distintas etapas del circuito.

Por qué detuvieron a Ariel Vallejos

Las nuevas medidas ordenadas por el juez Rodríguez Ponte se apoyan en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central y la cámara compensadora COELSA, además de la documentación secuestrada durante los allanamientos realizados en diciembre de 2025.

Uno de los ejes centrales es la posible evasión impositiva atribuida a tres sociedades del grupo. De acuerdo con el relevamiento judicial, el perjuicio fiscal estimado supera los 12.700 millones de pesos, mientras que la pretensión total de ARCA, que contempla otros tributos, excedería los 23.000 millones de pesos.

La pesquisa también examina el presunto uso de cuentas de terceros para movilizar fondos, las inversiones en bienes y sociedades y posibles maniobras para ocultar el origen del dinero. A lo anterior se suman hechos atribuidos a empleados de las áreas de sistemas y prevención de lavado, así como a personas que habrían figurado como titulares de cuentas o bienes.

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