Liberaron cuatro aves autóctonas recuperadas del tráfico ilegal

Las aves liberadas pertenecen a cuatro especies nativas: cuatro comesebos andinos, seis diucas comunes, un jilguero amarillo y cuatro pepiteros de collar. Los ejemplares permanecieron bajo cuidado en el Ecoparque Tacuará, donde se trabajó para posibilitar su recuperación y retorno a condiciones adecuadas de vida.

La liberación forma parte de las acciones provinciales de conservación de la fauna silvestre y protección de la biodiversidad. El tráfico ilegal de animales representa una amenaza para las poblaciones naturales y altera el equilibrio de los ecosistemas, por lo que la recuperación y reinserción de ejemplares constituye una intervención importante para su conservación.