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Liberaron cuatro aves autóctonas recuperadas del tráfico ilegal

Ambiente liberó cuatro aves nativas en su hábitat natural, luego de un proceso de recuperación y cuidado en el Ecoparque Tacuará.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó la liberación de 14 aves autóctonas recuperadas del tráfico ilegal en el Ecoparque Tacuará. La intervención permitió que los ejemplares regresaran al ambiente natural, luego de recibir los cuidados necesarios para favorecer su reinserción.

Las aves liberadas pertenecen a cuatro especies nativas: cuatro comesebos andinos, seis diucas comunes, un jilguero amarillo y cuatro pepiteros de collar. Los ejemplares permanecieron bajo cuidado en el Ecoparque Tacuará, donde se trabajó para posibilitar su recuperación y retorno a condiciones adecuadas de vida.

La liberación forma parte de las acciones provinciales de conservación de la fauna silvestre y protección de la biodiversidad. El tráfico ilegal de animales representa una amenaza para las poblaciones naturales y altera el equilibrio de los ecosistemas, por lo que la recuperación y reinserción de ejemplares constituye una intervención importante para su conservación.

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A través de estas acciones, la Secretaría de Ambiente continúa trabajando en la protección de las especies nativas, la recuperación de animales provenientes del comercio ilegal y la preservación del patrimonio natural de San Juan.

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