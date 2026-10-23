La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó la liberación de 14 aves autóctonas recuperadas del tráfico ilegal en el Ecoparque Tacuará. La intervención permitió que los ejemplares regresaran al ambiente natural, luego de recibir los cuidados necesarios para favorecer su reinserción.
Liberaron cuatro aves autóctonas recuperadas del tráfico ilegal
Ambiente liberó cuatro aves nativas en su hábitat natural, luego de un proceso de recuperación y cuidado en el Ecoparque Tacuará.