Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar los controles en uno de los principales accesos entre ambas provincias, San Juan y Mendoza llevaron adelante un nuevo operativo conjunto de seguridad vial y control vehicular. El procedimiento se desarrolló este viernes, en el Control San Carlos, con la participación de efectivos de las policías de ambas jurisdicciones.
San Juan y Mendoza reforzaron los controles vehiculares en el límite
Efectivos de ambas policías participaron en un procedimiento en el Control San Carlos, con tareas de prevención del delito automotor y control de drogas.