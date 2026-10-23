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San Juan y Mendoza reforzaron los controles vehiculares en el límite

Efectivos de ambas policías participaron en un procedimiento en el Control San Carlos, con tareas de prevención del delito automotor y control de drogas.

Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar los controles en uno de los principales accesos entre ambas provincias, San Juan y Mendoza llevaron adelante un nuevo operativo conjunto de seguridad vial y control vehicular. El procedimiento se desarrolló este viernes, en el Control San Carlos, con la participación de efectivos de las policías de ambas jurisdicciones.

Por parte de San Juan, participaron efectivos de la Dirección D-7, la División Drogas Ilegales, la Policía Rural y el área de Sustracción de Automotores, junto con personal del RUPVAA. La intervención de estas áreas especializadas permitió ampliar las tareas de prevención y control, con especial atención a posibles delitos vinculados al automotor y a estupefacientes.

En representación de Mendoza, se sumaron efectivos de las áreas de Tránsito, Drogas y Policía Rural, que trabajaron de manera coordinada con sus pares sanjuaninos. Durante el despliegue se realizaron controles vehiculares, verificación de documentación e identificación preventiva, en el marco de un dispositivo orientado a reforzar la presencia policial en el límite interprovincial.

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Este procedimiento fortalece la cooperación entre ambas provincias y permite articular recursos y capacidades de distintas especialidades para responder a las problemáticas de seguridad de la región. La coordinación entre las fuerzas policiales contribuye a mejorar la prevención y a reforzar los controles en los corredores viales que conectan San Juan y Mendoza.

La realización de estos operativos conjuntos forma parte de una estrategia de trabajo articulado que busca consolidar la presencia policial, prevenir hechos delictivos y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan diariamente por las rutas de la región.

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