San Juan y Mendoza reforzaron los controles vehiculares en el límite

Por parte de San Juan, participaron efectivos de la Dirección D-7, la División Drogas Ilegales, la Policía Rural y el área de Sustracción de Automotores, junto con personal del RUPVAA. La intervención de estas áreas especializadas permitió ampliar las tareas de prevención y control, con especial atención a posibles delitos vinculados al automotor y a estupefacientes.

En representación de Mendoza, se sumaron efectivos de las áreas de Tránsito, Drogas y Policía Rural, que trabajaron de manera coordinada con sus pares sanjuaninos. Durante el despliegue se realizaron controles vehiculares, verificación de documentación e identificación preventiva, en el marco de un dispositivo orientado a reforzar la presencia policial en el límite interprovincial.