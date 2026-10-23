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Tras las inclemencias, Los Azules reactivó su campamento

Tras la desmovilización preventiva de julio por las condiciones climáticas, el proyecto minero volvió a operar con normalidad en el campamento ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar. Los trabajos incluyen mejoras en caminos y la ejecución de alcantarillas.

El Proyecto Los Azules reactivó los trabajos en el campamento logístico Candadito, en Calingasta, que volvió a operar en condiciones normales luego de la desmovilización temporal dispuesta en julio pasado por las condiciones climáticas adversas. La medida había sido tomada para resguardar la salud y la seguridad de los trabajadores.

El campamento está ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar, a 54 kilómetros de Villa Calingasta y a 79 kilómetros de Barreal. Su función es brindar apoyo logístico y servir como punto de relevo para el personal y los equipos que trabajan en el proyecto. Actualmente, cuenta con capacidad habilitada para alojar hasta 36 personas y dispone de suministros de alimentos, agua y combustible.

La reactivación permite retomar las tareas previstas en el plan de obras, que busca preparar el proyecto para su próxima etapa: la construcción. Entre los trabajos contemplados se encuentran la mejora del camino de acceso existente, el replanteo y la ejecución de obras para una nueva traza vial, además de la construcción de alcantarillas.

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Emmanuel Navarta, superintendente de Servicios Generales, destacó el trabajo coordinado de los equipos para poner nuevamente en funcionamiento las instalaciones. Según explicó, las áreas de Seguridad e Higiene, Caminos y Servicios Generales trabajaron junto con la empresa contratista del campamento para recuperar los accesos, acondicionar las instalaciones y restablecer los servicios.

“Que hoy volvamos a tener personal alojado en Candadito, con los servicios necesarios para esta etapa en funcionamiento, es un logro compartido de los equipos en terreno y de quienes acompañaron desde la base”, expresó Navarta. Además, señaló que la coordinación entre las distintas áreas será clave para avanzar en el desarrollo del proyecto.

La desmovilización de julio había sido definida de manera preventiva para evitar que los trabajadores quedaran expuestos a condiciones climáticas riesgosas. Con la mejora del tiempo y la recuperación de los servicios, el personal volvió a trabajar en el lugar.

Desde Los Azules remarcaron que la seguridad de los trabajadores continúa siendo una prioridad mientras avanzan las tareas de infraestructura necesarias para el desarrollo del proyecto minero.

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