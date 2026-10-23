El Proyecto Los Azules reactivó los trabajos en el campamento logístico Candadito, en Calingasta, que volvió a operar en condiciones normales luego de la desmovilización temporal dispuesta en julio pasado por las condiciones climáticas adversas. La medida había sido tomada para resguardar la salud y la seguridad de los trabajadores.
Tras las inclemencias, Los Azules reactivó su campamento
Tras la desmovilización preventiva de julio por las condiciones climáticas, el proyecto minero volvió a operar con normalidad en el campamento ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar. Los trabajos incluyen mejoras en caminos y la ejecución de alcantarillas.