La denuncia de una madre que derivó en una detención por grooming

La medida fue ordenada por la jueza de Garantías Flavia Allende, a pedido de la investigación que encabezan la fiscal Andrea Insegna y la ayudante fiscal Luciana Fasoli, de la UFI ANIVI.

El expediente se inició cuando una madre denunció que su hija, de 14 años, mantenía conversaciones de contenido sexual por internet. Según los primeros datos de la causa, la adolescente le habría contado que algunas compañeras hablaban con un hombre que les ofrecía dinero a cambio de sostener un vínculo virtual.

La mujer revisó el teléfono de su hija, encontró mensajes que le generaron sospechas y presentó capturas de pantalla ante las autoridades.

A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a reconstruir las comunicaciones y a establecer si hubo otras adolescentes involucradas. Una de las hipótesis apunta a que los contactos alcanzaban a chicas de entre 14 y 16 años y que el dinero podía entregarse de manera diaria o semanal.

También se busca determinar si el hombre les habría pedido fotografías o videos de carácter sexual y si les solicitaba que sumaran a otras compañeras.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. El material será sometido a peritajes para recuperar conversaciones, identificar contactos y establecer desde cuándo se habrían producido los intercambios.

La fiscalía analiza posibles delitos vinculados con la corrupción de menores, la promoción de la prostitución y el material de abuso sexual infantil. La calificación legal dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones judiciales que se adopten.

Por ahora, las conductas investigadas constituyen hipótesis y la responsabilidad del sospechoso deberá determinarse en el proceso.