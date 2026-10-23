Pese a la alerta por El Niño, las Colonias de Verano siguen vigentes

La aclaración fue realizada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que ratificó la continuidad de la propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. El programa busca ofrecer espacios de recreación, contención y asistencia durante el verano en los 19 departamentos sanjuaninos.

Desde el organismo señalaron que, ante las posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, la realización de las jornadas se evaluará diariamente de acuerdo con las condiciones de cada zona.