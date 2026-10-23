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Pese a la alerta por El Niño, las Colonias de Verano siguen vigentes

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que ya comenzaron las licitaciones para garantizar los elementos necesarios en los 19 departamentos. Las jornadas se evaluarán según las condiciones climáticas de cada zona.

El Gobierno de San Juan confirmó que el programa Colonia de Verano, previsto para enero de 2027, continúa vigente y que ya se iniciaron los procesos licitatorios para garantizar los elementos necesarios para su desarrollo en toda la provincia.

La aclaración fue realizada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que ratificó la continuidad de la propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. El programa busca ofrecer espacios de recreación, contención y asistencia durante el verano en los 19 departamentos sanjuaninos.

Desde el organismo señalaron que, ante las posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, la realización de las jornadas se evaluará diariamente de acuerdo con las condiciones de cada zona.

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Estas decisiones se tomarán en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), mediante un seguimiento de la situación climática para determinar si están dadas las condiciones para llevar adelante las actividades. Según indicaron, este mecanismo de evaluación se aplica habitualmente ante este tipo de contingencias.

Por otra parte, las autoridades informaron que las fechas de inscripción se comunicarán oportunamente a través de los canales oficiales del Gobierno provincial.

De esta manera, el Ministerio ratificó la continuidad del programa para enero de 2027, mientras avanzan los procedimientos administrativos necesarios para su organización.

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