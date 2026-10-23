El Gobierno de San Juan confirmó que el programa Colonia de Verano, previsto para enero de 2027, continúa vigente y que ya se iniciaron los procesos licitatorios para garantizar los elementos necesarios para su desarrollo en toda la provincia.
Pese a la alerta por El Niño, las Colonias de Verano siguen vigentes
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que ya comenzaron las licitaciones para garantizar los elementos necesarios en los 19 departamentos. Las jornadas se evaluarán según las condiciones climáticas de cada zona.