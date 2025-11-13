"
Gobierno y gremios docentes retomaron la reunión paritaria

Tras la propuesta del Gobierno a los gremios docentes y, luego de que éstos la bajaran a las bases, este jueves volvieron a reunirse las partes.

Tras la propuesta del Gobierno a los gremios docentes y, luego de que éstos la bajaran a las bases, este jueves volvieron a reunirse las partes. A las 17:30 comenzó la tercera sesion de la cuarta negociacion paritaria docente del año, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

Participan, además, la secretaría de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martin Recabarren, Adriana Aguirre y Gabriel González.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos y el secretario Adjunto, Adrian Ruiz. En tanto que por UDA lo hacen la secretaria General, Karina Navarro; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; la secretaria de Organización, Maria Eugenia Riera; y los asesores Legales, Roberto Correa Esbry y Guillermo Meritello.

