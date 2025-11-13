Tras la propuesta del Gobierno a los gremios docentes y, luego de que éstos la bajaran a las bases, este jueves volvieron a reunirse las partes. A las 17:30 comenzó la tercera sesion de la cuarta negociacion paritaria docente del año, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.
Gobierno y gremios docentes retomaron la reunión paritaria
