Tras varias horas de negociación, el Gobierno provincial y los gremios docentes no lograron llegar a un acuerdo en el marco de las paritarias salariales. La propuesta oficial fue rechazada por los sindicatos, que la consideraron insuficiente, y las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 11 de noviembre a las 14 horas.
Docentes rechazaron la oferta salarial y las paritarias siguen el martes
El Gobierno ofreció un aumento del 3% en dos tramos, pero los gremios lo rechazaron por insuficiente. Las partes volverán a reunirse este martes 11 de noviembre a las 14 horas.