Docentes rechazaron la oferta salarial y las paritarias siguen el martes

El Gobierno ofreció un aumento del 3% en dos tramos, pero los gremios lo rechazaron por insuficiente. Las partes volverán a reunirse este martes 11 de noviembre a las 14 horas.

Tras varias horas de negociación, el Gobierno provincial y los gremios docentes no lograron llegar a un acuerdo en el marco de las paritarias salariales. La propuesta oficial fue rechazada por los sindicatos, que la consideraron insuficiente, y las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 11 de noviembre a las 14 horas.

En el encuentro participaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto a otros funcionarios del Ejecutivo. Por el sector gremial estuvieron presentes Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Adrián Ruiz (AMET).

El Gobierno ofreció un incremento del valor índice del 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre, propuesta que fue rechazada por las entidades sindicales.

Los gremios, en cambio, solicitaron una actualización salarial equivalente al IPC más 4 puntos, además de otros reclamos como la adecuación de montos de asignaciones familiares, la revisión de radios y tramos, el tratamiento del concurso de ascenso, y la aplicación de la normativa vigente para Gabinetes Técnicos e Interdisciplinarios. También reiteraron quejas sobre el funcionamiento de la Obra Social Provincia.

Ante la falta de consenso, los representantes sindicales manifestaron su expectativa de recibir una nueva oferta superadora en la próxima reunión.

De esta manera, el diálogo paritario continuará este martes, en busca de un acuerdo que satisfaga a las partes y destrabe la negociación docente.

