Docentes rechazaron la oferta salarial y las paritarias siguen el martes

Los gremios, en cambio, solicitaron una actualización salarial equivalente al IPC más 4 puntos, además de otros reclamos como la adecuación de montos de asignaciones familiares, la revisión de radios y tramos, el tratamiento del concurso de ascenso, y la aplicación de la normativa vigente para Gabinetes Técnicos e Interdisciplinarios. También reiteraron quejas sobre el funcionamiento de la Obra Social Provincia.

Ante la falta de consenso, los representantes sindicales manifestaron su expectativa de recibir una nueva oferta superadora en la próxima reunión.

De esta manera, el diálogo paritario continuará este martes, en busca de un acuerdo que satisfaga a las partes y destrabe la negociación docente.