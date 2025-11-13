Empresas alemanas llegarán a San Juan para fortalecer la cooperación

La misión incluirá reuniones con autoridades de Gobierno, entre ellas el Ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández, el Ministro de Minería Juan Pablo Perea Fontivero, y el Director de EPSE Lucas Estrada, así como visitas a proyectos estratégicos, como el proyecto “Los Azules” de McEwen Copper.

Dentro del programa se prevé también la participación de la delegación en las Rondas de Negocios e Inversiones del FNS FORUM “Conectando Oportunidades” el día 20 de noviembre, donde las empresas argentinas y alemanas mantendrán reuniones para identificar sinergias, inversiones y posibles desarrollos conjuntos.

De la AHK Argentina, llegarán a San Juan Gunther Neubert, su Vicepresidente Ejecutivo, Julieta Barra, la Directora de Negocios y Consultoría y Gerente de Comercio Exterior, y Victoria Alomar del área de Comunicación y RRPP.

Alemania, el principal socio comercial de Argentina en la UE

Son 170 las empresas alemanas radicadas en el país, generando cada año unos 22.000 puestos de trabajo directos y muchos miles en forma indirecta. Los sectores clave son la energía, la industria, el transporte y la transformación digital.

Alemania es considerado el principal socio comercial de Argentina en la Unión Europea. Según datos de la AHK, el 74% de las empresas alemanas planean invertir más de cien millones de dólares en Argentina, principalmente en activos fijos y tecnología. Este posicionamiento genera oportunidades para las empresas argentinas de diversificar y ampliar su volumen de exportaciones.

"La visión de las compañías alemanas respecto de la Argentina es a mediano y largo plazo. Esto está basado en el convencimiento de que este país tiene gran potencial y que sus empresas contribuyen significativamente al desarrollo de Argentina en sectores clave como la energía, la industria, el transporte, la transformación digital y el comercio”, agrega Neubert.

El interés del país europeo en la minería de San Juan

Hace ya varios años, Alemania puso especial atención en la provincia de San Juan y en su minería, particularmente en los minerales críticos necesarios para la industria y la transición energética global. El cobre de proyectos como “Los Azules” y “Altar” es fundamental para algunas infraestructuras y redes de energía renovable eólica y solar. Mientras tanto, algunas empresas alemanas participan del potencial de desarrollos de litio de la provincia.

Durante el año pasado, el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, se reunió con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y conversaron sobre agricultura, energía y minería y la posibilidad de entablar un intercambio con ese país. “Fue una visita muy importante la que hicimos al gobernador. Un encuentro intenso y muy fructífero, donde hablamos de los aspectos principales que pueden unir Alemania con San Juan”, expresó en ese momento el embajador Lamlé.

Agregó que la provincia de San Juan “tiene todo lo que nosotros necesitamos: agricultura, energía, minería, lo que convertiría a esta provincia en un socio estratégico y muy conveniente para Alemania. En ese camino vamos a trabajar”.

Así, esta delegación récord de empresas en la provincia será clave para continuar con la vinculación constante entre ambos países.