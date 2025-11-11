Paritaria docente: retomaron la negociación y habrá reunión este jueves
El Ejecutivo provincial y los sindicatos UDAP, UDA y AMET volvieron a reunirse para discutir mejoras salariales. El Gobierno ofreció aumentos atados al IPC y una suba de 2 puntos en el nomenclador docente.
Este martes 11 de noviembre se desarrolló en Casa de Gobierno la segunda sesión de la cuarta negociación paritaria del año entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, acompañado por funcionarios de las áreas educativas y administrativas.
En esta nueva instancia, el Gobierno presentó una propuesta que contempla ajustes automáticos en base a la inflación y una mejora en el nomenclador docente, distribuida en los meses de noviembre y diciembre.
Aplicar en noviembre un incremento del valor índice conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC del mes anterior.
Sumar 2 puntos al nomenclador docente para todos los cargos en noviembre.
Repetir la misma metodología en diciembre: actualización por IPC y una suba adicional de 2 puntos en el nomenclador.
La propuesta mantiene la línea que el Gobierno provincial viene sosteniendo en las últimas rondas, con ajustes mensuales por inflación, aunque sin incorporar por ahora una suma fija o revisión extraordinaria de fin de año, algo que los gremios habían sugerido en encuentros previos.
Participaron del encuentro representantes del Ministerio de Educación, Hacienda y Asesoría Letrada, junto a los equipos técnicos de las tres entidades sindicales.
Los gremios, si bien recibieron la propuesta, no expresaron aún una aceptación formal, y acordaron analizar los números antes de la próxima reunión, que se fijó para el jueves 13 de noviembre.
Desde el sector docente sostienen que la actualización por IPC no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo, mientras que desde el Ejecutivo destacan que la fórmula “garantiza que los salarios acompañen la evolución de los precios”.
La discusión se reanudará esta semana, en un clima donde los gremios insisten en la necesidad de mejorar el salario básico y revisar los adicionales, mientras que el Gobierno busca preservar la sostenibilidad fiscal de las cuentas provinciales.