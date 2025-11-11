Paritaria docente: retomaron la negociación y habrá reunión este jueves

Aplicar en noviembre un incremento del valor índice conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC del mes anterior.

Sumar 2 puntos al nomenclador docente para todos los cargos en noviembre.

Repetir la misma metodología en diciembre: actualización por IPC y una suba adicional de 2 puntos en el nomenclador.

La propuesta mantiene la línea que el Gobierno provincial viene sosteniendo en las últimas rondas, con ajustes mensuales por inflación, aunque sin incorporar por ahora una suma fija o revisión extraordinaria de fin de año, algo que los gremios habían sugerido en encuentros previos.

image

Participaron del encuentro representantes del Ministerio de Educación, Hacienda y Asesoría Letrada, junto a los equipos técnicos de las tres entidades sindicales.

Los gremios, si bien recibieron la propuesta, no expresaron aún una aceptación formal, y acordaron analizar los números antes de la próxima reunión, que se fijó para el jueves 13 de noviembre.

Desde el sector docente sostienen que la actualización por IPC no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo, mientras que desde el Ejecutivo destacan que la fórmula “garantiza que los salarios acompañen la evolución de los precios”.

La discusión se reanudará esta semana, en un clima donde los gremios insisten en la necesidad de mejorar el salario básico y revisar los adicionales, mientras que el Gobierno busca preservar la sostenibilidad fiscal de las cuentas provinciales.