Se conocieron detalles del ataque de furia de una mujer en un sanatorio

Tras ser atendida, los profesionales médicos le realizaron estudios de rutina y una ecografía, la cual confirmó que no existía embarazo alguno. Posteriormente, un análisis de sangre corroboró el resultado. Al ser informada de la situación por el doctor Facundo Monuti, la mujer reaccionó violentamente, exigiendo ser atendida por una ginecóloga mujer y negándose a aceptar el diagnóstico.

De acuerdo con los testigos, Perizotto se atrincheró en el consultorio ginecológico, donde rompió mobiliario, monitores y una puerta de vidrio, mientras en el lugar había pacientes embarazadas con urgencias. Ante el descontrol, se llamó a la policía para tratar de sacar a la mujer del lugar. Tras varios minutos de tensión, se logró que sacar a la mujer del consultorio.

Rompió la pulsera electrónica de detención domiciliaria porque quiere volver al Penal

La mujer posee antecedentes de hechos violentos: en 2017 fue detenida por agredir a vecinos de su barrio y, en aquella oportunidad, se había arrancado una tobillera electrónica que debía portar por disposición judicial. Además, en diciembre del 2022 fue noticia luego de golpear a sus hijos y morder a un grupo de policías que llegó al lugar. En una nota publicada por el medio El Zonda, se informaba que la mujer sufría de bipolaridad y que en ese momento los hijos habían quedado a cargo de un familiar.