FNS: los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio

Entre los objetos permitidos se encuentran: mate y termo, botellas vacías (ya que habrá puestos de hidratación en el predio), repelente de insectos, protector solar, coche de bebé, productos de higiene personal, mantas o almohadones pequeños, medicamentos o alimentos especiales para quienes los necesiten, largavistas, riñoneras o mochilas medianas, y baterías portátiles o cables de carga para el celular.

En cambio, la lista de objetos prohibidos incluye sustancias ilegales, bebidas alcohólicas o energéticas, termos con líquido, sillas o reposeras, heladeritas, carpas, sillas y reposeras. También, monopatines, bicicletas, rayos láser, equipo profesional de fotografía, banderas con palos, pirotecnia, elementos punzantes, sombrillas, animales, drones, pelotas, cadenas largas o con picos.