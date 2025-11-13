La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, comunican que, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025, los asistentes podrán llevar ciertos elementos personales y se les solicitará abstenerse de ingresar con otros, a fin de asegurar el normal desarrollo del evento. La medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad, fluidez en los accesos y bienestar de quienes participarán en las jornadas festivas.
FNS: los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio
La Secretaría de Seguridad detalló cuales son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol en Pocito.