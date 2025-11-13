El fuerte testimonio de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del asesinato y sentenciado a prisión perpetua, se refirió a cómo transitó sus primeros tiempos tras las rejas. "No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza. Mi mamá me decía: ‘Yo sé que vos no hiciste nada’, pero le dije: ‘Mamá, estuve ahí. No quiero que te lleves ninguna sorpresa’. Desde el primer momento le conté todo lo que pasó, porque entendía que si había hecho algo, lo tenía que decir”, expresó.

Además, repasó cómo empezó aquella noche trágica: “Habíamos llevado mucho alcohol de Zárate para no gastar tanto en el lugar. Nos instalamos en la playa del centro, estaba llena. Nos pusimos a tomar como a las cuatro de la tarde”.

Consultado sobre lo que sucedió en el momento del ataque a Báez Sosa, el rugbier se excluyó de esa situación. “Sentí dos golpes y uno de los chicos me ayudó a levantarme. Me dejaron en la rampa de la salida de emergencia. Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose o algo”, se justificó.

Durante su descargo, Thomsen también se refirió al vínculo con su padre y el rugby. “Pasé por todos los deportes y no me iba adaptando. Cuando opté por el rugby por la admiración que le tengo a mi papá, que jugó mucho tiempo, me fue gustando. Yo no era muy destacado, pero era rápido y metía muchos puntos”, contó.

Por su parte, los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, condenados a prisión perpetua, también se expresaron sobre cómo llevan la vida en la cárcel y cómo atravesaron el juicio.

“Rezo mucho. Después de todo lo que se vive acá adentro, uno madura muy rápido”, confesó Luciano, quien además reconoció: "Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así"

“Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor”, indicó Ciro, quien destacó el acompañamiento de su padre durante todo el proceso judicial. Acerca de cómo atraviesa su vida, privado de su libertad, concluyó: “Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba”.

Actualmente, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen condena a prisión perpetua, considerados coautores del “homicidio doblemente agravado por alevosía y por la participación de dos o más personas”. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión, al ser hallados partícipes secundarios.