Durante la mañana de este jueves se activó en Jáchal un intenso operativo sanitario para concretar un vuelo de evacuación hacia la Ciudad de San Juan. El procedimiento tuvo como protagonista a un paciente de aproximadamente 63 años, identificado como Carloncho Álvarez, quien presentó un cuadro clínico grave que requería atención inmediata en un centro de mayor complejidad.
Un paciente grave de Jáchal fue trasladado en helicóptero al Rawson
Un paciente de Jáchal fue aeroevacuado al Hospital Rawson por un cuadro grave, mientras que la salud pública provincial lamentó el fallecimiento del enfermero Jorge Luis Lescano.