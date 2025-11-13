Un paciente grave de Jáchal fue trasladado en helicóptero al Rawson

El operativo involucró a diversas áreas que trabajaron de manera articulada para garantizar un traslado seguro. Personal de la Comisaría 21 escoltó la ambulancia hasta el Aeroclub de Frontera Jáchal, mientras que Protección Civil y el Destacamento de Bomberos Nº 2 colaboraron con las tareas de apoyo. También intervino el personal del aeroclub, encargado de preparar el despegue del helicóptero sanitario.

El helicóptero despegó alrededor de las 11:40 rumbo al Hospital Rawson, donde el paciente continuaría su atención especializada. En redes sociales, vecinos, amigos y conocidos manifestaron su acompañamiento y enviaron mensajes de aliento al vecino jachallero.

La comunidad sanitaria de San Juan atraviesa un momento de tristeza por el fallecimiento del enfermero Jorge Luis Lescano, quien se desempeñaba en el Centro de Salud Dr. Arturo Cabral de la Colina, en el departamento 9 de Julio. Su labor dentro de la Zona Sanitaria I lo había convertido en un profesional valorado por colegas y pacientes.