Intensifican las acciones ante la presencia de Peronóspora en la vid

Se trata de una enfermedad destructiva que afecta hojas, brotes y racimos, poniendo en riesgo la producción actual y futura. El Ministerio anuncia una línea de crédito especial para financiar la compra de insumos para el control.

Causada por un organismo similar a un hongo, es altamente destructiva y puede causar daños severos en todas las partes verdes de la planta. Los síntomas incluyen manchas aceitosas en hojas que se vuelven pardas, y una característica eflorescencia blanquecina en el envés. En los racimos, provoca el aborto de flores y el deformamiento del raquis.