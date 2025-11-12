El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, emitió una alerta fitosanitaria dirigida a todos los productores vitícolas de la provincia. El aviso advierte sobre un riesgo elevado de aparición y desarrollo de Peronóspora o Mildiu de la vid (Plasmopara vitícola), motivado por las recientes condiciones ambientales caracterizadas por alta humedad relativa, lluvias, rocío y temperaturas moderadas.
Intensifican las acciones ante la presencia de Peronóspora en la vid
