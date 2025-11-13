Hidracaps: el proyecto sanjuanino que ganó el premio nacional de la UIA
El proyecto “Hidracaps”, de la E.P.E.T. N.º 3 de Rawson, obtuvo el primer puesto entre 374 iniciativas de todo el país. Autoridades y representantes sanjuaninos celebraron el logro en Buenos Aires.
El proyecto “Hidracaps”, desarrollado por estudiantes de la E.P.E.T. N.º 3 de Rawson, fue elegido como el ganador del Concurso Industria Inspira 2025, iniciativa impulsada por UIA Joven. La premiación tuvo lugar en Buenos Aires, en el marco de la 31.ª Conferencia Anual Industrial de la Unión Industrial Argentina.
La propuesta sanjuanina se impuso entre 374 proyectos presentados por escuelas técnicas de todo el país, un resultado que generó reconocimiento inmediato dentro de la delegación provincial presente en la ceremonia.
Según explicó la docente Claudia Tarabay, a cargo de las prácticas profesionalizantes, Hidracaps consiste en cápsulas biodegradables y comestibles elaboradas a base de algas marinas, que contienen agua en su interior. La propuesta plantea una forma alternativa y sustentable de hidratarse sin utilizar botellas o vasos plásticos, especialmente en actividades deportivas o al aire libre.
Las cápsulas se deshacen de manera natural si no son consumidas, volviéndose polvo en aproximadamente una semana. La UIA Joven destacó su sencillez, su aporte ecológico y el cambio de paradigma que plantea en torno a los hábitos de hidratación.
El Ministerio de Producción de la provincia facilitó el traslado de los estudiantes a la Ciudad de Buenos Aires. Desde San Juan, el titular de la cartera productiva, Gustavo Fernández, celebró el logro y señaló que los jóvenes representan un ejemplo de innovación y creatividad dentro del sistema educativo técnico.
En la premiación también estuvieron presentes el referente provincial en la UIA, Hugo Goransky, y la directora de Comercio e Industria, Rocío Cárdenas, quienes acompañaron a los alumnos durante el acto.
Los jóvenes recibieron equipamiento tecnológico, kits de robótica y capacitaciones universitarias como parte del premio por haber alcanzado el primer puesto. El podio se completó con Ecoturbina Dual (Tucumán) en segundo lugar y EgoGota (Santa Fe) en tercero.
Industria Inspira es un programa de la Unión Industrial Argentina Joven que busca acercar el mundo industrial al ámbito educativo mediante charlas y un concurso anual donde los estudiantes deben presentar soluciones innovadoras y sustentables a problemáticas locales.