La Liga Sanjuanina respaldó a San Martín antes del duelo por la permanencia

En el documento, la Liga señaló que San Martín no es únicamente una institución deportiva, sino “un símbolo de identidad, esfuerzo y pasión que une a miles de sanjuaninos”. También subrayó que la continuidad del club en la máxima categoría refleja el trabajo acumulado de jugadores, dirigentes, formadores e hinchas que sostienen su desarrollo.

La entidad consideró que defender la plaza de San Martín en Primera es una forma de preservar la presencia de San Juan en el mapa nacional del fútbol, así como de consolidar oportunidades para jóvenes futbolistas de la provincia. “Defender la plaza de San Martín en Primera es defender el lugar de San Juan en el mapa grande del fútbol nacional”, expresaron.