A pocos días del partido que definirá el futuro de San Martín de San Juan en la Primera División del fútbol argentino, la Liga Sanjuanina de Fútbol difundió un comunicado en el que manifestó su apoyo total al club, destacando su rol deportivo e identitario dentro de la provincia.
La Liga Sanjuanina respaldó a San Martín antes del duelo por la permanencia
La Liga Sanjuanina de Fútbol expresó su apoyo total a San Martín de San Juan antes del partido decisivo contra Aldosivi, destacando la importancia del club para la provincia y el desarrollo del fútbol local.