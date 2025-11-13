"
La Liga Sanjuanina respaldó a San Martín antes del duelo por la permanencia

La Liga Sanjuanina de Fútbol expresó su apoyo total a San Martín de San Juan antes del partido decisivo contra Aldosivi, destacando la importancia del club para la provincia y el desarrollo del fútbol local.

A pocos días del partido que definirá el futuro de San Martín de San Juan en la Primera División del fútbol argentino, la Liga Sanjuanina de Fútbol difundió un comunicado en el que manifestó su apoyo total al club, destacando su rol deportivo e identitario dentro de la provincia.

En el documento, la Liga señaló que San Martín no es únicamente una institución deportiva, sino “un símbolo de identidad, esfuerzo y pasión que une a miles de sanjuaninos”. También subrayó que la continuidad del club en la máxima categoría refleja el trabajo acumulado de jugadores, dirigentes, formadores e hinchas que sostienen su desarrollo.

La entidad consideró que defender la plaza de San Martín en Primera es una forma de preservar la presencia de San Juan en el mapa nacional del fútbol, así como de consolidar oportunidades para jóvenes futbolistas de la provincia. “Defender la plaza de San Martín en Primera es defender el lugar de San Juan en el mapa grande del fútbol nacional”, expresaron.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso de la Liga con el club y con el crecimiento del deporte provincial. El texto sostiene que la unidad del fútbol local es clave en esta instancia decisiva y cierra con un mensaje de aliento a la institución sanjuanina de cara al partido frente a Aldosivi.

